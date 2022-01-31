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Evsiz vatandaşlara Marmaris Kaymakamlığı sahip çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Evsiz vatandaşlara Marmaris Kaymakamlığı sahip çıktı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, çeşitli sebeplerden dolayı sokaklarda yaşayan ve barınma sorunu yaşayan vatandaşlara kaymakamlık sahip çıkıyor.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde, çeşitli sebeplerden dolayı sokaklarda yaşayan ve barınma sorunu yaşayan vatandaşlara kaymakamlık sahip çıkıyor.

Marmaris Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından da yayınladıkları telefon numarasına gelen ihbarlar ve vatandaşların bilgilendirmeleri doğrultusunda soğuk havalarda sokakta yaşadıklarını ve gidecek yerleri olmayan 15 vatandaşı ilçedeki çeşitli otel ve apartlara yerleştirip sıcak yemek imkanı sağladı. Marmaris Kaymakamlığına bağlı Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, birçoğu Marmaris dışından ilçeye gelen muhtaç kişilerin barınma ve yiyecek ihtiyaçları kaymakamlık tarafından karşılanarak, kıyafet ve maddi destek te sağlanıyor. İlçe Emniyet, Belediye, İlçe sağlık ekipleri ile koordineli çalışan vakıf sosyal medya hesaplarından sokakta kalan vatandaşlara çağrı yaparak yardımlarına devam ediyor. - MUĞLA

Evsiz vatandaşlara Marmaris Kaymakamlığı sahip çıktı

Evsiz vatandaşlara Marmaris Kaymakamlığı sahip çıktı

Evsiz vatandaşlara Marmaris Kaymakamlığı sahip çıktı

Evsiz vatandaşlara Marmaris Kaymakamlığı sahip çıktı

Evsiz vatandaşlara Marmaris Kaymakamlığı sahip çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Hisarcık, Marmaris, Medya, Muğla, 3. Sayfa, Haber

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