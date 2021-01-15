Evsiz olduğu için yerleştirildiği pansiyonda ölü bulundu
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Evsiz olduğu için yerleştirildiği pansiyonda ölü bulundu

15.01.2021 11:38 | Son Güncelleme: 15.01.2021 11:54
Evsiz olduğu için yerleştirildiği pansiyonda ölü bulundu

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde belediye ekiplerince pansiyona yerleştirilen evsiz Mustafa Sağ (52), odasında ölü bulundu.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde belediye ekiplerince pansiyona yerleştirilen evsiz Mustafa Sağ (52), odasında ölü bulundu.

Pelitlibağ Mahallesi'ndeki bir pansiyonda kalan Mustafa Sağ, bu sabah odasından çıkmayınca görevliler kapıyı çaldı. Kapının açılmaması üzerine yedek anahtarla kapıyı açıp, içeri giren görevliler, Sağ'ı yatağında hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Sağ'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.  Polis ekipleri, pansiyon ve Sağ'ın ölü bulunduğu odada inceleme yaptı. Mustafa Sağ'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Sağ'ın 4 gün önce evsiz olduğunu bildirdiği Denizli Büyükşehir Belediyesi'nce pansiyona yerleştirildiği ve ücretsiz konakladığı belirtildi.

Evsiz olduğu için yerleştirildiği pansiyonda ölü bulundu
Evsiz olduğu için yerleştirildiği pansiyonda ölü bulundu
Evsiz olduğu için yerleştirildiği pansiyonda ölü bulundu
Evsiz olduğu için yerleştirildiği pansiyonda ölü bulundu
Evsiz olduğu için yerleştirildiği pansiyonda ölü bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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