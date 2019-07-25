Evsiz kalan kadının 6 çocuğuyla boş arsada yaşam savaşı

Adana'da boş bir arsaya kurduğu gölgelikte çocuklarıyla birlikte yaşayan Oya Yüksel, hayırseverlerden yardım bekliyor.

31 yaşındaki Oya Yüksel, geçtiğimiz aylarda kocası tarafından terk edildi. 6 çocuğuna tek başına bakmaya çalışan Yüksel, kaldığı ev yanınca çocuklarını da alıp kiraz toplayarak geçimini sağlamak için kentten ayrıldı. Çocuklarıyla şehir dışında kalmakta zorlanan anne Yüksel, Adana'ya geri döndü ancak evsiz kaldı. Mahalle sakinlerinin yardımlarıyla karınlarını doyuran Oya Yüksel ile çocukları, merkez Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde boş arsaya gölgelik kurdu. Sıcakların yüksek seyrettiği kentte zor şartlarda yaşamını sürdüren anne Oya Yüksel, başını sokabilecek bir ev için hayırseverlerden yardım bekliyor.

Yaşam şartlarının çok zor olduğunu ifade eden Oya Yüksel, "Önceden durumumuz iyiydi. Daha sonra kocamın ailesiyle sorunlarımız olunca eşim beni terk etti. Arada sırada çocuklarını görmeye geliyor, o kadar. Biz de burada yaşamaya çalışıyoruz. Kolay değil ama çocuklarım için katlanıyorum" dedi.

"Geceleri Allah'a sığınıp uyuyoruz"

Boş arsaya kurdukları gölgelikten başka gidecek yerlerinin olmadığını dile getiren Yüksel, "3 gündür bu haldeyiz. Başka imkanım yok. Ateş yakıyorum, çocuklarıma yemek yapmaya çalışıyorum. Gece olduğu zaman korkuyoruz. Allah'a sığınıp uyuyoruz. Büyüklerimden, hayırseverlerden çocuklarıma sıcak bir yuva için yardım bekliyorum" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA