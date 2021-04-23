Evsiz kadına Büyükşehir sahip çıktı

Bursa'da kalacak yeri olmadığı için kapalı pazar yerinde geceyi geçiren 43 yaşındaki kadının durumunu sosyal medyadan öğrenen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın talimatıyla harekete geçen zabıta ekipleri, çaresiz kadını sıcak bir yuvaya kavuşturdu.

Bursa'da kalacak yeri olmadığı için kapalı pazar yerinde geceyi geçiren 43 yaşındaki kadının durumunu sosyal medyadan öğrenen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın talimatıyla harekete geçen zabıta ekipleri, çaresiz kadını sıcak bir yuvaya kavuşturdu.

Osmangazi ilçesindeki Çarşamba Kapalı Pazar Alanı'nda yere serdiği battaniyede geceyi geçiren 43 yaşındaki H.Ö'nün durumu sosyal medyada gündem oldu. Kendisini görüntüleyen basın mensuplarının yardım taleplerini geri çeviren ve 'Kimseden bir beklentim yok' diyen H.Ö'nün durumunu sosyal medyadan öğrenen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, korona virüs sebebiyle karantina altında olmasına rağmen hemen harekete geçti.

Zabıta Daire Başkanlığı'na telefonla talimat veren Başkan Aktaş, çaresiz kadına destek olunmasını istedi. Haberin sosyal medyada yayınlanmasından kısa süre sonra harekete geçen zabıta ekipleri, çaresiz kadını Merinos Park'ta çimler üzerinde serdiği battaniyeye sarılıp, uyurken buldu.

Zabıta ekipleri, korona virüs testi yaptırdıkları kadını sığınma evine yerleştirdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı