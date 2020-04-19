Evsiz arkadaşlara devlet sahip çıktı
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Mahmut Demirtaş, Adana, Güncel

Evsiz arkadaşlara devlet sahip çıktı

Adana'da sokakta yaşayan 2 arkadaş Vali Mahmut Demirtaş'ın talimatıyla otele yerleştirildi.

19.04.2020 19:05 | Son Güncelleme: 19.04.2020 19:05
Evsiz arkadaşlara devlet sahip çıktı

Adana'da sokakta yaşayan 2 arkadaş Vali Mahmut Demirtaş'ın talimatıyla otele yerleştirildi.

İki günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Adana'da 48 yaşındaki Murat Sincer ve 45 yaşındaki Mustafa Löktay isimli 2 arkadaş polislerden saklanarak parkların kamelyalarında hayatlarını idame ettirmeye çalışıyorlardı. İhlas Haber Ajansının (İHA) 'Sokağa çıkma kısıtlaması evsizleri vurdu' başlıklı haberi sonrası Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın talimatıyla harekete geçen İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yetkilileri sokakta yaşayan 2 arkadaşı alarak otele yerleştirdi. - ADANA

Kaynak: İHA

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