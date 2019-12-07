Evsiz adam, yatak bazası içinde ölü bulundu
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Evsiz adam, yatak bazası içinde ölü bulundu

Avcılar'da 70 yaşında sokakta yaşadığı öğrenilen bir adam atıl durumdaki yatak bazasının içerisinde ölü halde bulundu.

07.12.2019 10:13 | Son Güncelleme: 07.12.2019 10:38
Evsiz adam, yatak bazası içinde ölü bulundu

'da 70 yaşında sokakta yaşadığı öğrenilen bir adam atıl durumdaki yatak bazasının içerisinde ölü halde bulundu.


Olay, Merkez Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Rüstem Tamam (70) sokakta yaşıyordu. Çevredeki esnafın desteğiyle yaşamını sürdürdüğü ileri sürülen Tamam, atıl durumda olan bir bazanın içerisinde geceyi geçiriyordu. Sabaha saatlerinde Tamam'ı baza içerisinde battaniyeye sarılı olarak hareketsiz yattığını gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine verdi. Olay yerine gelen ekipler Tamam'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Tamam'ın yanında ise içki şişeleri olduğu öğrenildi.


Çevrede iş yeri bulunan bir diğer vatandaş, "Bütün esnaf yardımcı olurdu. Bir gece bakımevine falanda götürdük. 2-3 ay kaldı geldi. Bugün bir daha götürecektik bakıma ama ömrü yetmedi" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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