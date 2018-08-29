Evsiz Adam, Kendi Adına Topladıkları 400 Bin Doları 'Tatilde Harcayan' Çifte Dava Açtı

ABD'de bir evsiz, kendi adına topladıkları yaklaşık 400 bin doları lüks tatillerde harcadıkları iddia edilen çifte dava açtı.

Johnny Bobbitt adlı evsiz gazi, geçen yıl arabasının benzini bittiği için yolda kalan Kate McClure'a cebindeki son 20 dolarla benzin almış, ardından McClure ve erkek arkadaşı Mark D'Amico, evsiz Bobbitt için yardım kampanyası başlatmıştı.

Johnny Bobbitt "dolandırıcılık ve komplo" suçlamalarıyla çifti Salı günü Philadelphia eyaletinde mahkemeye verdi.

35 yaşındaki Bobbitt'in avukatları, çifti "başka türlü karşılayamacakları yaşam tarzına kaynak oluşturmak için" internette Bobbitt adına yardım kampanyası başlatmakla suçluyor.

Bobbitt basına yaptığı açıklamada 28 yaşındaki McClure ile 39 yaşındaki sevgilisi D'Amico'nun parayla Las Vegas ve Florida'da tatil yaptığını ve BMW marka bir otomobil satın aldıklarını söylemişti.

Yerel medya D'Amico'nu nmarangoz olduğunu, McClure'un ise New Jersey Ulaştırma Departmanında resepsiyonist olarak çalışdığını yazdı.

Dava Perşembe günü görülecek. Hedefi 10 bin dolar toplamaktı

McClure'un hedefi, Bobbitt'e iyiliğine karşılık olarak 10 bin dolar toplamaktı. Ancak hikaye, Washington Post dahil ulusal gazetelerde haber olup tüm ülkeye yayılınca kampanyaya ilgi arttı.

İnternet üzerinden başlatılan kampanyada, 14 binden fazla kişiden yaklaşık 400 bin dolar yardım toplandı.



Toplanan paranın tahminlerin çok üstünde olmasıyla işin rengi değişti.

Çift destekte bulunanlara, paranın Bobbitt adına açılan iki vakfa yatırılacağını, bir kısmıyla da Bobbitt'in parayı yönetmesine yardım edecek olan avukat ve danışmana ödeme yapılacağını duyurdu.

Toplanan paralarla Bobbitt'e bir ev ve 1995 model bir pikap alınması da planlanıyordu. Ancak çift evsiz adama bunun yerine bir karavan aldı. Ruhsatı kendi adlarına yapan çift aracı da D'Amico'nun ailesinin arazisine park etti.

Bobbitt çiftin daha sonra bu karavanı da sattığını, paranın bir kısmıyla kumar oynadıklarını ve ona yardım parasına dair kayıtları vermeyi reddettiklerini iddia etti.

Çift ise Bobbitt'i verdikleri parayı uyuşturucuya harcamakla suçluyor. NBC'ye konuşan D'Amico, Bobbitt'in 13 gün içinde uyuşturucuya 25 bin dolar harcadığını iddia etti.

D'Amico yaklaşık paradan 150 bin dolar kaldığını, muhasebecilerin, paranın nasıl kullanıldığına dair yapacağı tüm incelemelere açık olduğunu belirtti.

Bobbitt'in avukatlarından Jacqueline Promislo, çiftin Bobbitt için yaklaşık 75 bin dolar harcadığını tahmin ettiklerini söyledi.

McClure ve sevgilisini araştıran Amerikan basını da yardım parasının başka amaçlar için kullanıldığına dair bilgilere ulaştı.

Gazi olarak Amerikan ordusundan ayrılan Bobbitt, küçük erkek kardeşi ile birlikte sokaklarda yaşamaya devam ediyor.