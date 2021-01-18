Evsiz adam, fuar alanındaki gölette ölü bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Evsiz adam, fuar alanındaki gölette ölü bulundu

18.01.2021 15:51 | Son Güncelleme: 18.01.2021 15:55
Evsiz adam, fuar alanındaki gölette ölü bulundu

İZMİR'de fuar alanındaki gölette Cem Cihanoğlu'nun (32) cansız bedeni bulundu.

İZMİR'de fuar alanındaki gölette Cem Cihanoğlu'nun (32) cansız bedeni bulundu. Evsiz olduğu öğrenilen Cihanoğlu'nun ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

Konak'taki fuar alanında, bugün öğle saatlerinde yürüyüşe çıkan Suriyeli aile, gölette bir kişinin hareketsiz halde olduğunu görümce polisi aradı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, göletten çıkartılan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede ise hayatını kaybeden kişinin evsiz Cem Cihanoğlu olduğu saptandı. Cihanoğlu'nun cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Cem Cihanoğlu'nun ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belli olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Fahrettin Koca Mustafa Şentop Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Hande Erçel Serdar Ortaç Demet Özdemir
Spor Ersun Yanal İsmail Kartal Josef De Souza Oğulcan Çağlayan İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Kaza Mesut Özil Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Evsiz adam, fuar alanındaki gölette ölü bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 15:59:02. #1.14#
title