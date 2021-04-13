EVSİD Başkanlığı görevine Talha Özger seçildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

EVSİD Başkanlığı görevine Talha Özger seçildi

Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan - Haberler | Ekonomi
EVSİD Başkanlığı görevine Talha Özger seçildi

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanlığı görevine Talha Özger seçildi.

Taliban'dan açıklama: Türkiye'de başlayacak barış görüşmelerine katılmayacağız
Taliban'dan açıklama: Türkiye'de başlayacak barış görüşmelerine katılmayacağız
Rusya, Türkiye'ye uçuşları siyasi nedenlerle mi durdurdu? Kremlin'den açıklama var
Rusya, Türkiye'ye uçuşları siyasi nedenlerle mi durdurdu? Kremlin'den açıklama var

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanlığı görevine Talha Özger seçildi.

EVSİD'in açıklamasına göre, derneğin 3. Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda tek aday olan Özger, oyların tamamını alarak EVSİD'in yeni başkanı oldu.

Genel kurulda konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, yıllık 2,5 milyar dolardan fazla ihracat gerçekleştiren sektörün martta dış satışının yüzde 47 artarak 316 milyon doların üzerine çıktığını bildirdi.

Gülle, sektörün kilogram başı ihracat değerinin 3,3 dolar olduğunu ve bu sayede hedefe ulaşılmasında önemli katkı sağladığını kaydederek, derneğin kurucu başkanı Burak Önder başta olmak üzere emeği geçen herkesi gerçekleştirilen çalışmalar nedeniyle tebrik etti.

Genel kurulda başkan seçilen Talha Özger ise 6 yıldır yaptıkları organizasyonların nitelikli ve sonuç odaklı olması için gerçekleştirdikleri çalışmaları sürdüreceklerini bildirdi.

Özger, "2021- 2024 dönemi için her yıl en az 4 sektörel ticaret heyeti, yurt dışı fuar katılımı, eğitim programları ve yeni Ur-Ge projeleri kurguladık. Burada EVSİD'in ortaya koyduğu vizyonla çok iyi işlere imza attık ve 2 dönem kuralına sadık kalıp bayrak değişimini gerçekleştirdik. Bu davranışımızın tüm STK'larımızın anlayışına bir ışık tutmasını umuyoruz." açıklamasında bulundu.

"Gelişimlere ayak uyduran bir sektör olmalıyız"

Derneğin kurucu başkanı Burak Önder de 6 yılda 21 ülkede 34 etkinliğe imza attıklarını belirterek, bu süreçte gerçekleşen faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Dünyayı iyi takip eden, proaktif adımlar atarak gelişimlere ayak uyduran bir sektör olmaları gerektiğine değinen Önder, şu ifadeleri kullandı:

"Bunu sadece kamu ve siyaset kurumlarından beklemek doğru bir anlayış olmaz. Ülkemiz ve sektörümüz için biz sivil toplum kuruluşlarının da üzerine düşen ciddi sorumluluklar var. Derneğimizi kurarken en fazla iki dönem başkanlık yapma kuralını biz koyduk. İnandığımız değerler için de bu kuralı aşacak alternatifleri hiç düşünmedik. 'Biz gidersek kurumlar çöker' anlayışıyla kendimizi kandırmadan, herkesin yolunu açarak ve destek olarak bu kurumları çok daha iyi yerlere getirmek hepimizin elinde. Bu nedenle başkanlıktan ayrılsam da geri planda yeni yönetim kuruluna hizmet etmeye devam edeceğim."

Genel kurula, Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği (HISİAD) Başkanı Çetin Tecdelioğlu ile İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mario Draghi Fahrettin Altun Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Erken Şeyma Subaşı Caner Cindoruk Murat Yıldırım
Spor Mesut Özil Fatih Terim Ünal Karaman Yılmaz Vural Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: EVSİD Başkanlığı görevine Talha Özger seçildi - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 11:37:18. #1.14#
title