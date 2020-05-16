EVSİD Başkanı Önder: "İhracatçımızı 'Ekonomik Pandemi'den daha sıkı korumalıyız"
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EVSİD Başkanı Önder: "İhracatçımızı 'Ekonomik Pandemi'den daha sıkı korumalıyız"

Salgın nedeniyle ihracat yüzde 40'ın üzerinde düşüş gösterdi.

EVSİD Başkanı Önder:
16.05.2020 11:49 | Son Güncelleme: 16.05.2020 11:54

Salgın nedeniyle ihracat yüzde 40'ın üzerinde düşüş gösterdi. Afrika ve Ortadoğu pazarları diğer alternatif ihracat ülkelerine göre daha hızlı açılacak ancak bu yılın genelinde bir belirsizlik hakim olacak.

E2019'u 2,5 milyar dolar ihracatla kapatan ev ve mutfak eşyaları sektörü, küresel salgının üreticiler ve ihracat üzerindeki etkilerinin yer aldığı katma değeri yüksek bir anket çalışmasına imza attı. Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Burak Önder, Covid-19'un sektör üzerindeki sonuçlarını değerlendirdi.

Önder, "Pandemi, mutfak eşyaları sektöründe üretimin yüzde 98'ini olumsuz etkilemiş durumda. Firmalarımızın yüzde 74'ü, nisan ayında ihracat oranlarının geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 40'ın üzerinde düştüğünü belirtti. Kapasitenin eski düzeyine gelmesi için firmaların yüzde 50'si üç aydan uzun bir süreyi işaret ederken, diğer yarısı üç aydan kısa süreyi öngörüyor. Afrika ve Ortadoğu görece daha kısa sürede açılacak pazarlar olarak görülse de genel olarak salgının seyrini izlemek gerektiği görüşü hakim. Firmalarımızın tamamı yurt dışı fuarların Haziran-Ağustos döneminde başlamasına sıcak bakmıyor. Eylül-Ekim dönemi için yüzde 26'sı katılım gerçekleştirebileceğini ifade ederken, üreticilerimizin büyük çoğunluğu 2021 Şubat ayını işaret etmiş durumda" dedi.

Önder, "Küresel ölçekte çok zor bir dönemden geçiyoruz. 2020 yılı için ülke olarak hedeflediğimiz 40 milyar dolarlık gelirin büyük bir kısmını elde edemeyeceğiz gibi görünüyor ve bu süreçten, bu krizden hızlı çıkabilmemiz için elimizdeki en önemli iki enstrüman sanayi ve ihracat olacak. Mutfak eşyaları sektörünün odak noktası da ihracat. Bu noktada tedarik zinciri ve finansal yapımızda oluşan hasarları minimize etmek çok önemli. Hammadde tedariği, lojistik, ambalaj, personel istihdamı, pazarlama gibi tüm katmanlarda sıkıntılar yaşanıyor ve önlem almazsak korona salgını sona erdiğinde de bizleri çok kolay bir süreç beklemiyor. Bu nedenle üretimleri durma noktasına gelen, ihracatı Türkiye genel ihracatının üzerinde yaklaşık yüzde 70'ler oranında düşüş gösteren sanayicilerimize mutlak suretle destek olmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

Proaktif önlemler şart

Önder sözlerini şöyle sürdürdü: "Sektörümüzün mücbir sebebe dahil olması gerektiğini bir kez daha yinelemek istiyorum. Daha proaktif davranarak çek ödemelerinde KGF kolaylığı, etkili bir KDV reformu, sanayiye elektrik ve doğalgazda indirim, KDV alacakları kadar firmalara koşulsuz kefalet verilmesi gibi aksiyonlar alabilirsek çarkların yeniden dönmesini sağlayabiliriz. İhracatçılarımızın ülkemizin yarınları açısından kritik öneme sahip olduğunu düşünüyorum ve bu dönemi geride bırakacağımızdan da eminim. Kritik nokta, zor süreci en az hasarla atlatmak. Bunu gerçekleştirmek için elimizden gelenin fazlasını yapıyor olacağız". - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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