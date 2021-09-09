EVSEL İÇME SUYU BAĞLANTILARINDA SON VİRAJA GELİNDİ

EVSEL İÇME SUYU BAĞLANTILARINDA SON VİRAJA GELİNDİBAŞKAN ASYA, KALE, MİNARE VE MURATPAŞA MAHALLE SAKİNLERİ İLE BİR ARAYA GELDİAltyapı projesi kapsamında yeni içme suyu şebekelerinin devreye alınması için başlatılan çalışmalar aralıksız devam ediyor.

EVSEL İÇME SUYU BAĞLANTILARINDA SON VİRAJA GELİNDİ

BAŞKAN ASYA, KALE, MİNARE VE MURATPAŞA MAHALLE SAKİNLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ

Altyapı projesi kapsamında yeni içme suyu şebekelerinin devreye alınması için başlatılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Belediye Başkanı Feyat Asya, evsel bağlantıların yapılacağı Kale, Minare ve Muratpaşa Mahallesi sakinleri ile bir araya gelerek söz konusu alanda çalışmalardan dolayı yaşanacak geçici sorunları ve çözüm önerilerini değerlendirdi.

Kaynak: Habermetre