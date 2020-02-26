Evsel atıksular arıtılıyor

26.02.2020 16:22 | Son Güncelleme: 26.02.2020 16:22

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü biyolojik arıtma teknolojisiyle çalışan paket atıksu arıtma tesislerine Torbalı Karakuyu Mahallesi'nde bir yenisini daha ekledi. 1,6 milyon liraya mal olan tesis günde 320 metreküp atıksu arıtma kapasitesine sahip. Tesis evsel atıksuları temizleyerek doğaya veriyor.

Tesiste atıksular öncelikle fiziksel arıtmadan geçiriliyor. Sonra atıksu ön çökeltim havuzuna alınıyor, burada çökebilen maddelerin havuzun dibinde kalması sağlanıyor. Kalan sudengeleme havuzuna alınıyor ve buradaki pompalar yardımıyla biyolojik arıtma ünitesine aktarılıyor. Atıksuya bu ünitede, mikroorganizmaların yaşayabileceği ve çoğalabileceği bir zemin yaratmak ve bu mikroorganizmaların atıks udaki kirletici organik maddeleri parçalamasını sağlamak için öncelikle oksijen veriliyor. Daha sonra atıksu bu ünitede çökeltme, deşarj ve fazla çamur uzaklaştırma işlemlerinden geçiyor. Atıksuson olarakklorlanarak deşarj ediliyor.

Kaynak: Bültenler