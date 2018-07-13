Evsel Atıklar Milyonluk Tesisi Yaktı

SAMSUN (İHA) – Samsun'da bulunan Katı Atık Depolama ve Bertaraf Tesisi'nde evsel atıkların alev alması sonucu çıkan yangında 5 milyon TL değerindeki tesiste büyük maddi zarar meydana geldi.

Yangın, saat 15.30 sıralarında İlkadım ilçesinde bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Depolama ve Bertaraf Tesisi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evlerden toplanan katı atıkların ayrıştırıldığı ve paketlendiği tesisin içinde gaz sıkışması veya birkaç maddenin patlamasıyla yangın çıktı. Tesisin alt tarafında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle üst bölümlere doğru çıkarak tesisin içini sardı. Kısa sürede olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, yangına müdahale etti. Çok sayıda ekibin katıldığı yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın hakkında bilgiler veren Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Öncel, "Yangının çıktığı yer katı atıkların ayıklandığı tesis. Burada evsel atıklar ayıklanıyor. Bu atıkların içerisinde evlerden çöpe atılan parfüm şişeleri, camlar ve diğer yanıcı maddeler bulunuyor. Bunların çöpe atılmadan önce ayıklanması gerekiyor. Bunlar ayrıştırılmadığı için kapalı bir mekan ve sıcak bir ortam bu parfüm ve deodorant şişeleri gaz sıkışmasından dolayı patlamış. Bu patlama sonrasında küçük bir yangın çıkmış. Yangın sonrasında birkaç patlama daha yaşanıyor. Küçük olarak başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyor. Daha sonra yangın içerideki bantlara sıçrıyor. Çok büyük bir tesis burası. Tesise 3 yerden müdahale ediliyor. Kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları yapılıyor. Büyük makineler vardı onlar da zarar gördü. Burası 5 milyonluk bir tesis. Yangın tamamen söndükten sonra hasar tespitine başlayacağız" dedi.

Yangından büyük zarar gören tesiste soğutma işlemleri devam ediyor. - SAMSUN