Evrim Yaşlak yeni yaşını dostlarıyla kutladı…

05.09.2019 16:30

Evo Şirketler Grubu kurucularından olan Evrim Yaşlak, erkek kardeşi Evren Yaşlak ile özel olarak koordine

ettiği partilerinde çok keyifli anlar yaşandı. Gecede Evrim Yaşlak'ın elbisesi Jadore imzası taşırken

pastası Renk Renk Butik Pasta'dan özel olarak tasarlandı. Yaklaşık 50 özel davetlinin katılımı olan gece

adeta bir görsel şölene dönüştü. Menajer Kadir Mıhçı'nın özel olarak organize ettiği dans show

gecede büyük ilgi gördü. Evrim & Evren Yaşlak'ın geceye gelen sanatçı dostları gecede şarkıyla

kendilerine eşlik ettiler. Ayçam & Cem Yürü Anca Gidersin şarkısıyla, Nilay Dorsa Caka şarkılarıyla

büyük ilgi gördü. Sabahın ilk ışıklarına kadar 80'ler ve 90'ların en popüler şarkılarıyla gelen misafirleri

eğlendi. Geceye katılan diğer isimler şöyle;

Ünlü oyuncu Bekir Aksoy, Ünlü tiyatrocu Mehmet Çepiç ve nişanlısı Halime Alan, Sunucu Gökay

Kalaycıoğlu, Klass Magazin sahibi Muammer Kapucuoğlu, Portaxe'in sahibi Lütfü Sapmaz, Aycan Varış,

Yaşar Kalaora, Hazal Bilginer, Oksana Kuznetsova, Atakan Taşur, Maria Gnedaş, Özkan Aydoğanoğlu,

İlker Uzunalan, Kürşad Karakuş, Songül Güney Erzurumlu, Senem Selimi, Kobi Türkiye başkanı Koray

Aksu, Yelda & İsmail Aslan, Jadore sahibi Berat Kayışkan, ünlü psikolog Yeşim Akıncı, Armed Holding

sahibi İbrahim Yılmaz, Evo Grup genel müdürü Murat Dede geceye katılan isimler arasındaydı.

Lütfü Sapmaz

Nilay Dorsa

Murat Dede - Evrim Yaşlak

Muammer Kapucuoğlu