Evrensel temel gelir: Koronavirüs sonrası gerçeğe dönüşecek mi? Oxford Üniversitesi'nden ekonomist Daniel Susskind, mevcut ekonomik krizi İkinci Dünya Savaşı sonrası yaşanan döneme benzetiyor.

Papa Francis, Facebook kurucusu Mark Zuckerberg, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Luis Guindo...Bunlar, derin bir ekonomik çalkantıya neden olan koronavirüs salgını sonrası 'herkese temel gelir' uygulamasının hayata geçirilmesinin zamanının geldiğini düşünenlerden bazıları. Peki bu ne kadar mümkün?

Oxford Üniversitesi'nden ekonomist Daniel Susskind, mevcut ekonomik krizi İkinci Dünya Savaşı sonrası yaşanan döneme benzetiyor. Euronews.com'da Görüntüle