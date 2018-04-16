Evrensel Müzik Topluluğu Konser Verdi

Bakırköy Belediyesi bünyesinde sanat faaliyetlerini sürdüren Evrensel Müzik Topluluğu, Edirne'de konser verdi.

Edirne Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şef Fuat Özdener yönetimindeki konser ETSO Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Evrensel Müzik Topluluğu, Edirnelilerin büyük beğenisini kazandı. Konser İzmir Marşı'nın söylenmesiyle son bulurken, konseri izlemeye gelenler ellerindeki Türk bayrakları ile İzmir Marşı'na eşlik etti.

Edirne Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Hasan Avcı, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan adına konserin gerçekleşmesinde katkıda bulunan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Daire Başkanı Serpil Altun, Yargıtay Üyesi Sırrı Ulaş, Sanatçı Deniz Gençay ve Şef Fuat Özdener'e teşekkür ederek, çiçek takdim etti.