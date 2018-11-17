Evrensel Medyada Filistin'in Geleceği" Konferansı

Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu, Filistinlilerin yaklaşık yarım yüzyıldır İsrail işgali altında yaşadığını ancak uluslararası güçlerin onları görmek istemediğini belirterek, "Uluslararası toplum Filistin halkına yardım etmektense kendi meseleleriyle ilgileniyor. Filistin'de olan her şey anında Türkiye'yi de etkiliyor. Çünkü bizim insanımız Filistin'in meselesini kendi meselesi gibi görüyor." dedi.

Mutanoğlu, Uluslararası Filistin Medya ve İletişim Forumu tarafından düzenlenen "Evrensel Medyada Filistin'in Geleceği" konulu konferansa katıldı.

"Filistin Hakkındaki Evrensel Medya Söylemlerinin Geliştirilmesi" başlıklı panelde konuşan Mutanoğlu, sözlerine Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı için başsağlığı dileyerek başladı.

Mutanoğlu, Kaşıkçı'nın, Arap dünyasında insan haklarının en büyük savunucularından olduğunu belirtti.

Türk insanın Gazze'ye ve Filistin'e yapılan saldırıları kendi topraklarına yapılmış olarak gördüğünü dile getiren Mutanoğlu, şunları kaydetti:

"Başta bunu belirtmekte fayda görüyorum. Uyuyan birini uyandırmak zordur ama uyuyormuş gibi yapan birini uyandırmak daha zordur. Problemlerden bir tanesi Filistin meselesinin uluslararası alanda farkındalığıdır. Filistin halkı yaklaşık yarım yüz yıldan fazladır baskı altında yaşayan bir millet. Türkiye'de bu meseleyi kendi meselesi gibi gören birçok insan var. Bu konuda bir problem yok ama problemlerin temeli Arap coğrafyasındaki liderlerin Amerika'ya gereğinden fazla yakın ve bağlı oluşu. Filistin meselesi hakkında dünyaya seslenirken, hangi araçları kullanmamız gerektiğini konuşmalıyız. Filistinliler 50-60 senedir İsrail işgali altında yaşıyorlar ama maalesef uluslararası güçler onları görmek istemiyor. Uluslararası toplum Filistin halkına yardım etmektense kendi meseleleriyle ilgileniyor. Filistin'de olan her şey anında Türkiye'yi de etkiliyor. Çünkü bizim insanımız Filistin'in meselesini kendi meselesi gibi görüyor."

"Burada eşitsizlik problemi var"

Konferansta konuşan Filistinli akademisyen ve siyasi aktivist Azzam Tamimi de "Biz kendi topraklarında yaşayan bir millettik ama kendi problemleri olan başka bir millet gelip problemleri bizim topraklarımızda çözmeye çalışıyor ve Müslümanları sevmiyorlar." diye konuştu.

Tamimi, siyonistler dışında, kendisini diğer milletlerden üstün gören başka bir dini görüş olmadığın aktararak, şöyle devam etti:

"Filistin meselesini çözmek için önce şu problemin ortadan kaldırılması lazım. Onlar, sizi kendilerinden daha aşağı görürken ve sizin topraklarınızı işgal etmekte kendini haklı görürken onlarla nasıl anlaşabilirsiniz? Bu yüzden İsrail ile bir anlaşma yapabileceğimizi düşünen insanlar varsa onlar mücadele isteklerini kaybetmişlerdir. Burada eşitsizlik problemi var."

Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine değinen Tamimi, "Cemal'in kanı tüm Suudilere bulaşmıştır. Cemal Kaşıkçı vahşice öldürülmüştür ve biz onun anısına durmayacağız ve onun için gereken her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

"İşgalin olduğu yerde katliamlar da olur"

Akademisyen Farid Abudhier de İsrail'e karşı askeri ve ekonomik olarak karşı durmakta başarılı olamadıklarını ancak bu konuda medyanın daha güçlü olması, daha sert cevaplar verebilmesi gerektiğini söyledi.

Artık internetin ve çeşitli sosyal medya araçlarının bulunduğuna işaret eden Farid Abudhier, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hala İsrail'in güçlü medyasına karşı gerektiği kadar cevap veremesek de elimizde bu kadar araç olduğu sürece dünyadaki her insana ulaşma fırsatımız vardır. Stratejik plan, bilgi ve dil eksikliğimiz var. Uluslararası medya sadece Filistin'de kurbanlar, katliamlar olduğunda bunu gündeme getiriyor. İşgalden söz ettiğimizde mutlaka kurbanlar verilir ama biz neden bunu dile getirmek için kurban vermeyi bekliyoruz? İşgalin olduğu yerde katliamlar da olur."

Konuşmaların ardından panel, katılımcılara plaket takdim edilmesiyle sona erdi.

Bu arada, panelde konuşmacı olarak yer alması planlanan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın anısına, etkinliğin düzenlendiği platforma fotoğrafı konuldu.