Evrensekiz'de CHP'den istifa eden iki belediye meclis üyesi AK Parti'ye geçti
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Evrensekiz'de CHP'den istifa eden iki belediye meclis üyesi AK Parti'ye geçti

05.11.2020 13:13 | Son Güncelleme: 05.11.2020 13:16
Evrensekiz'de CHP'den istifa eden iki belediye meclis üyesi AK Parti'ye geçti

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Evrensekiz beldesinde CHP'den istifa eden iki belediye meclis üyesi AK Parti'ye katıldı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Evrensekiz beldesinde CHP'den istifa eden iki belediye meclis üyesi AK Parti'ye katıldı.

Evrensekiz Belediyesinin CHP'li meclis üyeleri Mesru Ürpekli ve Pelin Çalışkan'ın AK Parti'ye katılmaları dolayısıyla belediyede tören düzenlendi.

AK Parti Lüleburgaz İlçe Başkanı Mücahit Murat Şahin, törende Ürpekli ve Çalışkan'a rozet taktı.

Şahin, partilerine katılan belediye meclis üyelerine "hayırlı olsun" dileklerinde bulunarak, bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.

Evrensekiz Belediye Başkanı Mustafa Nalbant da geçen ay partisinden istifa ederek AK Parti'ye geçmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen

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