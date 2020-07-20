Evrenin bugüne kadarki en geniş 3 boyutlu haritası çıkarıldı
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Evrenin bugüne kadarki en geniş 3 boyutlu haritası çıkarıldı

Evrenin 11 milyar yıllık dönemde nasıl genişlediğini ve değiştiğini gösteren yeni 3 boyutlu haritası çıkarıldı.

Evrenin bugüne kadarki en geniş 3 boyutlu haritası çıkarıldı
20.07.2020 18:09 | Son Güncelleme: 20.07.2020 18:12

Evrenin 11 milyar yıllık dönemde nasıl genişlediğini ve değiştiğini gösteren yeni 3 boyutlu haritası çıkarıldı.

Science Blogun haberine göre, 23 akademik makalede yayımlanan bugüne kadarki en geniş 3 boyutlu harita, evrenin yaklaşık 6 milyar yıl önce çok daha hızlı hareket etmeye başladığını ortaya koydu.

Haritanın, 100'den fazla gök bilimcinin ortak çalışması olduğu belirtildi.

Genişletilmiş Baryon Salınım Spektroskopik Araştırması, bir başka deyişle "eBOSS" adı verilen ortak çalışmada, evrenin daha önceki haritalarının önüne geçmek için yıldıza benzer gök cisimleri ve sönük galaksiler kullanıldı.

Harita evrenin zaman içinde nasıl genişlediğine ilişkin yeni anlayışlar ortaya koyarken, 2 milyondan fazla galaksinin ayrıntılı ölçümlerini de sunuyor.

Projede yer alan Ohio Üniversitesi Kozmoloji ve Astroparçacık Fiziği Merkezi'nde görevli gök bilimci Ashley Ross, "Öğrenmek istediğimiz şeylerden biri, evrenin ivme kazanmasına yol açan gizemli şey olan karanlık enerjinin zaman içindeki gelişimi." değerlendirmesini yaptı.

Bilim insanları, evrenin yaklaşık 13,8 milyar yaşında olduğunu hesap ediyor.

Kaynak: AA

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