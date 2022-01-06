Evrende 'Yaşam İçin 20 Milyar Potansiyel Ev' Var

Spacemag Türkiye'yi takip edenler, onu tanıyor: PROFESÖR BRIAN COX… Manchester Üniversitesi'nden parçacık fizikçi, BBC Televizyonu'na hazırladığı uzay belgeselleriyle tanınıyor.

İşte o Cox, uzaylı yaşam arayışının artmasıyla evrende "yaşam için 20 milyar potansiyel ev" olduğunu iddia etti.

BBC dizisi 'Universe'de konuşan Cox şöyle devam etti: "Dünya'daki yaşam, ortak bir sürecin sonucu olabilir veya o kadar sıradışı bir dizi koşul gerektirebilir ki, galaksideki, hatta evrendeki tek canlı varlıklar bizleriz. Her iki cevap da derindir. Önümüzdeki on yıllar, insanlığı yalnız olup olmadığımızı belirlemek için bir yola sokacak."

Prof. Cox, doğa yasaları evrensel olduğu için burada Dünya'daki yaşam hakkında sahip olduğumuz bilgileri evrenin başka yerlerindeki gezegenlere aktarabileceğimizi söyledi.

"Yani, bu gezegende biyolojinin temelini oluşturan fizik ve kimya yasaları, biz keşfetmiş olsak da olmasak da evrendeki her gezegen için geçerli olacak" dedi.

Cox, diğer gezegenlerde yaşam için tek gereksinimin sıvı su olduğunu açıkladı: "Astrobiyoloji camiasında 'yaşam aramak istiyorsan suyu takip et' diye bir deyim var."

Kepler teleskobu, 2015 yılında yıldızının yaşanabilir bölgesinde rahatça dönen bir gezegen bulmuştu. Cox, adı K2-18b olan bu gezegenin Dünya'nın kütlesinin sekiz katından fazlasına sahip, "güçlü bir yerçekimi kuvvetine sahip bir dev" olduğunu açıkladı.

MİNİ NEPTÜN OLABİLİR

Kepler'den daha güçlü olan Hubble, K2-18b'yi inceledi ve "su buharının silik bir imzasının ne olabileceğini" tespit etti.

Cox "Dünya'dan 124 ışık yılı uzaklıkta, sonunda yabancı bir Dünya'da suyun kanıtını bulmuş olabiliriz" dedi.

Ve şunu ekledi: "Kabul etmek gerekir ki, atmosferdeki su buharı miktarının ölçümü oldukça geniş -yüzde 0,01 ile yüzde 50 arasında bir yerde."

"Ancak karşılaştırma için, gezegenimizin atmosferinde yüzde birkaç su buharı var. Dolayısıyla bu gözlem birkaç nedenden dolayı önemlidir."

"Birincisi sıfır değil - atmosferde su buharı var. Ama ikincisi, ölçüm alt uçtaysa, atmosferdeki su buharının yüzde birkaçıysa, bu, bu Dünya'nın yüzeyinde okyanuslar olan bir gezegen olmasıyla tutarlıdır."

Cox, K2-18b'nin doğasının "yoğun bilimsel tartışmanın doğası" olmaya devam ettiğini söyledi ve ekledi: "Mini Neptün gibi olabilir - karanlık, soğuk ve çok rüzgarlı."

"Su damlacıklarının toplandığı ve sonunda düştüğü, devasa bir gezegenin yüzeyini kaplayan uçsuz bucaksız okyanusları besleyen, bulutlarla dolu gökyüzüyle kayalık bir yabancı dünya hayal etmek mümkün."

"Galaksimizin yüzeyindeki sıvı suyu destekleyebilecek bir yıldızın etrafındaki yaşanabilir bölgede kayalık gezegenler olan yaklaşık 20 milyar potansiyel olarak Yaşadığımız Dünya benzeri bir Dünya olabileceğini tahmin ediyoruz. Bu, yaşam için 20 milyar potansiyel ev."

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