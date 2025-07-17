Evrende maddenin en fazla bulunduğu hal hangisidir?
Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Evrende maddenin en fazla bulunduğu hal hangisidir? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Evrende maddenin en fazla bulunduğu hal hangisidir?
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Evrende maddenin en fazla bulunduğu hal hangisidir? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?
EVRENDE MADDENİN EN FAZLA BULUNDUĞU HAL HANGİSİDİR?
A: Katı
B: Sıvı
C: Gaz
D: Plazma
Cevap: D