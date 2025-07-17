ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Evrende maddenin en fazla bulunduğu hal hangisidir? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

EVRENDE MADDENİN EN FAZLA BULUNDUĞU HAL HANGİSİDİR?

A: Katı

B: Sıvı

C: Gaz

D: Plazma

Cevap: D