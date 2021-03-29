Evren Yaşlak, doğum gününde cemiyet hayatını bir araya getirdi

Evo Şirketler Grubu yönetim kurulu başkanı Evren Yaşlak, 25 Mart 2021 Perşembe günü yeni yaşını tüm dostlarıyla birlikte kutladı. İş, sanat, cemiyet ve televizyon dünyasının önde gelen isimlerinin yer aldığı Bebek Meyhanesindeki doğum günü partisine katılım oldukça yoğundu.

Evo Şirketler Grubu kurucularından olan Evren Yaşlak, ablası Evrim Yaşlak ile özel olarak koordine ettiği partilerinde çok keyifli anlar yaşandı. Partide Evren Yaşlak'ın takım elbisesi Şinasi Günaydın imzası taşırken pastası Pastam Burada ekibi tarafından özel olarak tasarlandı.

Yaklaşık 40 özel davetlinin katılımı olan doğum günü adeta bir görsel şölene dönüştü. Menajer Kadir Mıhçı'nın özel olarak organize ettiği organizasyon tüm gelenlerden büyük ilgi gördü.

Evren Yaşlak'ın doğum günü partisinde eski bakanlardan Bülent Akarcalı'da katılan isimler arasındaydı. Birçok ünlü ismin katıldığı organizasyonda Tanju Çolak, Ayça Gürsaçer, Hatice, Aycan Varış, ünlü psikolog Yeşim Akıncı büyük ilgi gördü.

Doğum gününe katılan diğer isimler şöyle;

Bebek Meyhanesi sahipleri Umut Ken & Ali Narin, Portaxe'in sahibi Lütfü Sapmaz, Den Den Grup sahibi Tamer Köseoğlu, Songül Estetik sahibi Songül Güney, Kobi Türkiye sahibi Koray Aksu, Oksana Kuznetsova, Özkan Aydoğanoğlu, İlker Uzunalan, Kürşad Karakuş, Armed Holding sahibi İbrahim Yılmaz, Emirhan Özhan, Mine Şen, Levent Çekiç, Cafer Andıç, Eda Kozat, Doğan Erol, Ecenur Başaran & Ecevit Tükel, Ferhat Göktaşlar, Avukat Atakan Karataş, Avukat Elif Nur Çetinkaya, İlhan Arık, Tuğçe Akdemir, DJ Teo Demir, Ali Günaydın geceye katılan isimler arasındaydı.

Kaynak: Bültenler