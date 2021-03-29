Evren Yaşlak, doğum gününde cemiyet hayatını bir araya getirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Evren Yaşlak, doğum gününde cemiyet hayatını bir araya getirdi

Bültenler - Haberler | Güncel
Evren Yaşlak, doğum gününde cemiyet hayatını bir araya getirdi

Evo Şirketler Grubu yönetim kurulu başkanı Evren Yaşlak, 25 Mart 2021 Perşembe günü yeni yaşını tüm dostlarıyla birlikte kutladı. İş, sanat, cemiyet ve televizyon dünyasının önde gelen isimlerinin yer aldığı Bebek Meyhanesindeki doğum günü partisine katılım oldukça yoğundu.

Mustafa Sandal'a nafaka davası açan Emina Jahovic, dava hakkında sessizliğini bozdu
Mustafa Sandal'a nafaka davası açan Emina Jahovic, dava hakkında sessizliğini bozdu

Evo Şirketler Grubu kurucularından olan Evren Yaşlak, ablası Evrim Yaşlak ile özel olarak koordine ettiği partilerinde çok keyifli anlar yaşandı. Partide Evren Yaşlak'ın takım elbisesi Şinasi Günaydın imzası taşırken pastası Pastam Burada ekibi tarafından özel olarak tasarlandı.

Yaklaşık 40 özel davetlinin katılımı olan doğum günü adeta bir görsel şölene dönüştü. Menajer Kadir Mıhçı'nın özel olarak organize ettiği organizasyon tüm gelenlerden büyük ilgi gördü.

Evren Yaşlak'ın doğum günü partisinde eski bakanlardan Bülent Akarcalı'da katılan isimler arasındaydı. Birçok ünlü ismin katıldığı organizasyonda Tanju Çolak, Ayça Gürsaçer, Hatice, Aycan Varış, ünlü psikolog Yeşim Akıncı büyük ilgi gördü.

Doğum gününe katılan diğer isimler şöyle;

Bebek Meyhanesi sahipleri Umut Ken & Ali Narin, Portaxe'in sahibi Lütfü Sapmaz, Den Den Grup sahibi Tamer Köseoğlu, Songül Estetik sahibi Songül Güney, Kobi Türkiye sahibi Koray Aksu, Oksana Kuznetsova, Özkan Aydoğanoğlu, İlker Uzunalan, Kürşad Karakuş, Armed Holding sahibi İbrahim Yılmaz, Emirhan Özhan, Mine Şen, Levent Çekiç, Cafer Andıç, Eda Kozat, Doğan Erol, Ecenur Başaran & Ecevit Tükel, Ferhat Göktaşlar, Avukat Atakan Karataş, Avukat Elif Nur Çetinkaya, İlhan Arık, Tuğçe Akdemir, DJ Teo Demir, Ali Günaydın geceye katılan isimler arasındaydı.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Süleyman Soylu Ali İhsan Yavuz Bekir Pakdemirli Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Hande Erçel Merve Dizdar Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Şenol Güneş Sergen Yalçın İsmail Kartal Nihat Özdemir Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Evren Yaşlak, doğum gününde cemiyet hayatını bir araya getirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 10:57:09. #1.14#
title