Evren Turhan kimdir? Evren Turhan kaç yaşında, nereli? Evren Turhan hayatı ve biyografisi! Spor gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Evren Turhan izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Evren Turhan kaç yaşında, nereli? Evren Turhan hayatı ve biyografisi! Evren Turhan kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Evren Turhan hakkında araştırmalar yapılıyor. Evren Turhan kimdir? Evren Turhan kaç yaşında, nereli? Evren Turhan hayatı ve biyografisi!

EVREN TURHAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 10 Eylül 1974

Kaç yaşında: 46 yıl yaşında

Nereli: Kayseri, Türkiye

Boy: 1,8 m

Pozisyon: Orta saha

Kulüp kariyeri

Futbola Balıkesirspor altyapısında başlayan Evren Nuri Turhan, 1992 yılında profesyonelliğe geçiş mukavelesi imzalayarak as takıma alındı. As takımın formasıyla ilk resmî karşılaşmasına 22 Kasım 1992 tarihinde Manisaspor'a karşı oynanan 2. Lig karşılaşmasında çıktı. Burada iki sezon boyunca düzenli olarak ilk 11'de forma giydi.

1994-1995 sezonunun yaz transfer döneminde Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor'a transfer oldu. Burada oldukça başarılı 1,5 sezon geçirdi ve gösterdiği performansla transfer döneminin en gözde futbolcuları arasına girmeyi başardı.

Neticesinde, 1995-1996 sezonunun ara transfer döneminde devre arasında Saffet Sancaklı ile takas edilerek Kocaelispor'dan Galatasaray'a transfer oldu. 1996-1997 transfer döneminin yine devre arasında 12 Aralık 1996 tarihinde, kaleci Volkan ile takas edilerek tekrar Kocaelispor'a transfer oldu.

2011 yılında İstanbul 1. Amatör Küme ekiplerinden Büyükderespor'a transfer oldu. 2013-2014 sezonunda ise Sarıyer Maden Gençlikspor da oynadıktan sonra tekrar Büyükderespor'a dönerek futbol hayatını burada sürdürdü.

Evren Turhan kariyerinin bu döneminde ASpor'da spor yorumculuğu yapmaktadır.