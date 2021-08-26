Evren'den esnaf ziyareti

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren ve Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Vekili Orhan Özbek, esnafları ziyaret etti.

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren ve Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Vekili Orhan Özbek, esnafları ziyaret ederek, hem Kredi Kefalet Kooperatifinin genel kurulundan dolayı teşekkür ettiler, hem de okul alışverişi nedeniyle sorun ve talepleri dinlediler.

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren ve Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Vekili Orhan Özbek, şehir merkezindeki esnafları tek tek işyerlerinde ziyaret ettiler.

Evren ve Özbek, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi genel kurulu nedeniyle esnaflara ilgi, katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür ederek, çalışmalar hakkında bilgi verip, sorun ve talepleri dinlediler.

Ziyaretler sırasında okulların 6 Eylül'de açılacak olması nedeniyle kırtasiyeci, konfeksiyoncu, ayakkabıcı ve giyim mağazalarını da ziyaret eden Evren ve Orhan, esnafların okul sezonu alışverişine ilişkin sorun ve taleplerini konusunda fikir alışverişinde bulundular.

Evren, vatandaşları okul alışverişlerini esnaftan yapmaya davet ederek, pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl esnafın elinde kalan okul kıyafetlerinin bu yıl Milli eğitim Müdürlüğü tarafından değiştirilmeden devam edilmesi nedeniyle, esnafın memnun olduğunu söyledi. Evren, "Bazı esnaflarımızın elinde pandemiden dolayı geçen yıldan kalan bin 500 kıyafet bulunuyordu. Okul kıyafetlerinde değişiklik yapılmaması esnafımız içinde iyi oldu" dedi.

Kaynak: Bültenler