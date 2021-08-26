Evren'den esnaf ziyareti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Evren'den esnaf ziyareti

Evren'den esnaf ziyareti
Bültenler - Haberler | Güncel

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren ve Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Vekili Orhan Özbek, esnafları ziyaret etti.

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren ve Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Vekili Orhan Özbek, esnafları ziyaret ederek, hem Kredi Kefalet Kooperatifinin genel kurulundan dolayı teşekkür ettiler, hem de okul alışverişi nedeniyle sorun ve talepleri dinlediler.

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren ve Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Vekili Orhan Özbek, şehir merkezindeki esnafları tek tek işyerlerinde ziyaret ettiler.

Evren ve Özbek, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi genel kurulu nedeniyle esnaflara ilgi, katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür ederek, çalışmalar hakkında bilgi verip, sorun ve talepleri dinlediler.

Ziyaretler sırasında okulların 6 Eylül'de açılacak olması nedeniyle kırtasiyeci, konfeksiyoncu, ayakkabıcı ve giyim mağazalarını da ziyaret eden Evren ve Orhan, esnafların okul sezonu alışverişine ilişkin sorun ve taleplerini konusunda fikir alışverişinde bulundular.

Evren, vatandaşları okul alışverişlerini esnaftan yapmaya davet ederek, pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl esnafın elinde kalan okul kıyafetlerinin bu yıl Milli eğitim Müdürlüğü tarafından değiştirilmeden devam edilmesi nedeniyle, esnafın memnun olduğunu söyledi. Evren, "Bazı esnaflarımızın elinde pandemiden dolayı geçen yıldan kalan bin 500 kıyafet bulunuyordu. Okul kıyafetlerinde değişiklik yapılmaması esnafımız içinde iyi oldu" dedi.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Hamid Karzai Sultan Alparslan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Aleyna Tilki Merve Boluğur Seren Serengil Mahsun Kırmızıgül
Spor Muslera Ozan Tufan Arda Turan Abdullah Avcı Sadık Çiftpınar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Evren'den esnaf ziyareti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 14:33:20. #1.15#

title