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Türkiye, Evren, CEO, Ekonomi

Evren Ayorak, Allianz Türkiye Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı oldu

Allianz Türkiye'nin bilgi teknolojileri liderliğini yürüten Evren Ayorak, Allianz Türkiye Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi olarak atandı.

13.04.2020 12:36 | Son Güncelleme: 13.04.2020 13:08
Evren Ayorak, Allianz Türkiye Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı oldu

Allianz Türkiye'nin bilgi teknolojileri liderliğini yürüten Evren Ayorak, Allianz Türkiye Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi olarak atandı.

Allianz Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Ayorak, Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Fahri Kaan Toker'e bağlı olarak çalışacak.

Evren Ayorak, lisans ve yüksek lisans derecelerini Boğaziçi Üniversitesi'nin bilgisayar mühendisliği bölümünde tamamladı. Kariyerine 2000 yılında Finansbank'ta sistem ve uygulama mimarı olarak başlayan Ayorak, 2005-2006 yılları arasında aynı kurumun bilgi işlem birimi olan IBTECH'te kıdemli yazılım mimarı olarak görev aldı.

Ayorak, 2006-2007 arasında Fiba Holding'in kurumsal mimarı olarak çalıştı. İzleyen dönemde 2012'ye kadar Hollanda'da, Credit Europe Bank bünyesinde uygulama tasarımı ve geliştirme bölümü yöneticisi, başkan yardımcısı ve kıdemli başkan yardımcısı pozisyonlarında görev aldı.

Ayorak, 2016'dan bu yana çalıştığı Allianz Türkiye'de yazılım geliştirme ve dönüşüm direktörü olarak atanmadan önce Fibabank'ın Analiz ve geliştirme bölüm yöneticisi ve departman müdürü pozisyonlarında görev almıştı. 2018'den bu yana Allianz Türkiye'nin bilgi teknolojileri direktörlüğünü üstlenen Ayorak, görevine Allianz Türkiye Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi olarak devam edecek.

Kaynak: AA

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