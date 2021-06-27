Evrakları eksik olan öğrencinin yardımına polis ekipleri koştu
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Evrakları eksik olan öğrencinin yardımına polis ekipleri koştu

İhlas Haber Ajansı / Adem Güngör - Haberler | Güncel

Evrakları eksik olan öğrencinin yardımına polis ekipleri koştu Artvin'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın giren Sude Makar isimli bir öğrenci, evrak eksiği nedeniyle sınav salonuna alınmadı.

Evrakları eksik olan öğrencinin yardımına polis ekipleri koştu

ARTVİN - Artvin'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın giren Sude Makar isimli bir öğrenci, evrak eksiği nedeniyle sınav salonuna alınmadı. Ailesiyle irtibata geçen polis ekipleri öğrencinin evine giderek evraklarını ailesinden alıp öğrenciye ulaştırdı. Polis ekiplerinin bu telaşı güvenlik kameralarına yansıdı.

Hopa ilçesindeki Hüsnü Ciner İlkokulu'nda sınava girecek olan Sude Makar, heyecandan sınava giriş belgesini evinde unuttu. Bu nedenle sınav salonuna alınmayan öğrencinin yardımına polis ekipleri koştu. Ailesiyle irtibata geçen polis ekipleri, sınav giriş belgesini ailesinden alarak sınavın başlamasına 8 dakika kala öğrenciye ulaştırmayı başardı. Polis ekiplerinin koşuşturduğu o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekiplerinin bu telaşı okul kapısında bekleyen veliler tarafından alkışlarla karışandı.

Evrakları eksik olan öğrencinin yardımına polis ekipleri koştu
Evrakları eksik olan öğrencinin yardımına polis ekipleri koştu
Evrakları eksik olan öğrencinin yardımına polis ekipleri koştu
Evrakları eksik olan öğrencinin yardımına polis ekipleri koştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Adem Güngör

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