Evos Angels Dergisi 10. Yılını Kutluyor

İmtiyaz sahibi Evren Yaşlak önderliğinde uzun yıllardır sektörde ilk olan dergi magazin, sağlık, yaşam ve cemiyet içerikleriyle Turkcell dergilikte 1,5 milyon kişi tarafından okunmaktadır. Pandemi döneminde dijitale geçişin en büyük imgesi olan dijital dergi sahipleri Evren Yaşlak ve Evrim Yaşlak, "Uzun yıllardır dijital yayıncılıkta ilerlemek çok kolay değildi. Basılı kurumlar bile, çok fazla okunmaz iken, dijital bir derginin okunma oranı nasıl olur diye zamanında çok konuşuldu. Fakat bizler ve ekibimiz bugünleri daha önceden görüp her şeyin internet üzerinden takip edileceğini, haberlerin ve gündemin sosyal medya, dijital haber sitelerinde olacağını savunduk. Ve sonunda, hedeflediğimiz yıllara geldik. Artık devir dijital devri. Yani bizlerin. Bizler gibi dijitale inanan ve dijital mecralarda önder olan tüm grupları da tebrik etmekteyiz. Hiçbir rakibimiz yok. Her bir alan kendi bölümünde liderdir. Bizlerde dijital dergicilikte önder olarak liderliğimizi sürdürüyoruz. "diye ifade ettiler.

Aralık 2020 sayısıyla, birçok sektör öncüsü olan isimleri misafir eden derginin kapak yıldızını 2007 yılında Best Model Of Turkey ikinciliği ve sonrasında Seul'de Manhunt International'da en iyi podyum mankeni olan, ünlü oyuncu Emre Kızılırmak süslemekte. Ayın başarı öyküsü bölümünde yıllarını tiyatro ve oyunculuğa adayan, şimdilerde de Türkiye'nin en gözde cast direktörü ve menajerleri arasında yer alan, Black Listt Casting ortaklarından, Kirazın annesi sosyal medyasıyla ilgi uyandıran, Gülden Avşaroğlu, ayın güzeli bölümünde, Survivor yarışmasıyla tüm Türkiye'nin odak noktası haline gelen Melisa Emirbayer, ayın fenomeni bölümünde "Cemile Abla" karakteriyle sosyal medyada büyük yankı uyandıran ve Arıza dizisiyle sevenleriyle buluşan, Alican Turan yer alıyor. Derginin fotoğraf ekibi İlker Uzunalan, Kürşad Karakuş, Özkan Aydoğanoğlu, Yunus Özer yönetmektedir. Saç styling ekibi Garage Hair Repair Studio ekibi Ahmet Çoban ve Gökhan Ünlü önderliğinde Yunus Emre Yaz ile ilerlemektedir. Makyaj ekipleri Ferhat Göktaşlar, Studio Infinite'den Ecevit Tükel ve Ecenur Başaran yapmaktadır. Derginin ana yazarları arasında Berkin Tuncar, Songül Güney, Gezip Gelicez, Enes Ünal ve Tuğana Akyürek yer alıyor. İçerik editörleriyle birlikte her ay moda ve yaşama yön veren ekip sosyal medyada büyük ilgi görmektedir. 10.yıl sayısı çekimleri Double Tree by Hilton Topkapı'da gerçekleştirildi. Evos Angels son sayısıyla beraberinde gerçekleştirilen çekimleri şu an itibariyle tıklanma rekorları almaktadır.