Evofone ESOK Rallisi'nde mücadele başladı
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Evofone ESOK Rallisi'nde mücadele başladı

İhlas Haber Ajansı / ALİ FURKAN ÇETİNER - Haberler | Spor

- Evofone ESOK Rallisi'nde mücadele başladı Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü'nün düzenlediği Evofone ESOK Rallisi'nde mücadele başladı.

- Evofone ESOK Rallisi'nde mücadele başladı

ESKİŞEHİR - Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü'nün düzenlediği Evofone ESOK Rallisi'nde mücadele başladı.

Sabah saatlerinde servis alanında toplandıktan sonra harekete geçen araçlar 10.40'a doğru yarış parkuruna geldi. Son hazırlıkları ve kontrolleri yapılan araçlar 10.43 itibariyle 1'er dakika arayla yarışa başladı.

Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası, Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ve Şevki Gökerman Ralli Kupası'na da puan verecek olan Evofone ESOK Rallisi, 24 ve 25 Nisan tarihlerinde 2 gün süreyle devam edecek. 2 etaptan oluşan parkurda, 90 araçla birlikte 180 sporcunun ilk günü tamamlamak için verecekleri mücadele başlamış oldu.

Evofone ESOK Rallisi'nde mücadele başladı
Evofone ESOK Rallisi'nde mücadele başladı
Evofone ESOK Rallisi'nde mücadele başladı
Evofone ESOK Rallisi'nde mücadele başladı
Evofone ESOK Rallisi'nde mücadele başladı
Evofone ESOK Rallisi'nde mücadele başladı
Evofone ESOK Rallisi'nde mücadele başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ FURKAN ÇETİNER

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