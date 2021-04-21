"Evofone ESOK Rallisi"nde 90 araçta 180 sporcu bitiş çizgisini görmek için yarışacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"Evofone ESOK Rallisi"nde 90 araçta 180 sporcu bitiş çizgisini görmek için yarışacak

'Evofone ESOK Rallisi'nde 90 araçta 180 sporcu bitiş çizgisini görmek için yarışacak
Anadolu Ajansı / Deniz Açık - Haberler | Spor

Eskişehir Otomobil Sporları Kulübünün (ESOK) organizasyonunda Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Avrupa Ralli Kupası'na dahil olarak gerçekleştirilen "Evofone ESOK Rallisi"ne katılmak için rekor başvuru yapıldı.

Eskişehir Otomobil Sporları Kulübünün (ESOK) organizasyonunda Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Avrupa Ralli Kupası'na dahil olarak gerçekleştirilen "Evofone ESOK Rallisi"ne katılmak için rekor başvuru yapıldı.

ESOK Başkanı Nevzat Aslan, AA muhabirine, 23-25 Nisan'da yapılacak rallinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 2021 UNESCO Yunus Emre Anma ve Kutlama Yılı etkinlikleri kapsamında düzenleneceğini söyledi.

"Evofone ESOK Rallisi"ne katılmak için yerli ve yabancı 180 sporcunun kayıt yaptırdığını belirten Aslan, şöyle konuştu:

"Ralli şu ana kadar otomobil sporlarında en yüksek kayıt sayısına ulaştı. 90 araçta 180 sporcu piste bitiş çizgisini geçmek için yarışacak. 23 Nisan Cuma günü saat 21.30'da Espark Alışveriş Merkezi önünde gerçekleştirilecek törenle başlayacak ralli, 2 gün boyunca 335,17 kilometre uzunluğundaki asfalt zeminli parkurda koşulacak. Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası, Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ve Şevki Gökerman Ralli Kupası'na da puan verecek olan ralli, 25 Nisan Pazar günü Espark Alışveriş Merkezi önündeki bitiş seremonisi ve ödül töreniyle tamamlanacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

Adana'da bir garip olay...Yaya köprüsünden geçmeye çalışan otomobil, köprü korkuluklarına sıkıştı
Adana'da bir garip olay...Yaya köprüsünden geçmeye çalışan otomobil, köprü korkuluklarına sıkıştı
Otomotivde çip krizi giderek büyüyor! Subaru, ABD'deki tesislerinde üretimi durdurdu
Otomotivde çip krizi giderek büyüyor! Subaru, ABD'deki tesislerinde üretimi durdurdu
Yaya köprüsünden geçmeye çalışan sürücü sıkışıp kaldı
Yaya köprüsünden geçmeye çalışan sürücü sıkışıp kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Nikos Dendias Meral Akşener Antony Blinken Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Ebru Gündeş Burcu Biricik Caner Cindoruk
Spor Bülent Uygun Ünal Karaman Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Uefa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: "Evofone ESOK Rallisi"nde 90 araçta 180 sporcu bitiş çizgisini görmek için yarışacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 10:23:37. #1.14#

title