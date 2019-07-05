Evofone'dan mi Band 4 Hediyeli Xiaomi mi 9T Kampanyası

Çinli tüketici elektroniği ve akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin Türkiye'deki resmi distribütörü olan Evofone, 5 Temmuz Cuma ile 7 Temmuz Pazar günleri arasında muhteşem bir kampanya ile Xiaomi hayranlarının karşısına çıkıyor.

5-6-7 Temmuz tarihlerinde Vadistanbul AVM, Forum İstanbul ve Akasya AVM'deki mi Store mağazalarının yanı sıra evofone.com internet sitesinde Xiaomi'nin en yeni üst segment akıllı telefon mi 9T, mi Band 4 hediyesiyle birlikte yalnızca 3.799 TL'ye satışa sunulacak.

Kızaklı bir ön kamera sistemine sahip olan Xiaomi mi 9T, bu sayede cihazın ekranında delik, çentik, çerçeve gibi görüntüyü bozan unsurlara yer vermiyor. Premium bir tasarım anlayışı benimseyen Xiaomi mi 9T, bir akıllı telefondan bekleyeceğiniz neredeyse tüm özellikleri sunuyor.

Xiaomi'nin mi Band serisi ise akıllı bileklikler söz konusu olduğunda akla ilk gelen marka olarak karşımıza çıkıyor. Serinin en yeni üyesi olan mi Band 4, renkli OLED ekranı, şık tasarımı ve gelişmiş özellikleri ile tüketicilerin tüm ihtiyaçlarına karşılık veriyor.