Evo Morales: Tarihin en sinsi ve kötü darbesi yapıldı

13.11.2019 08:08 | Son Güncelleme: 13.11.2019 08:08

Bolivya'da muhalefetin sokak gösterileri ve ordunun baskısıyla istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales, Senato Başkan Yardımcısı Jeanine Anez'in geçici devlet başkanı ilan edilmesine ilişkin, "Tarihin en sinsi ve kötü darbesi yapıldı." ifadesini kullandı.