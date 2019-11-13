Haberler » Ekonomi » Evo Morales: Tarihin en sinsi ve kötü darbesi yapıldı - Ekonomi

Evo Morales: Tarihin en sinsi ve kötü darbesi yapıldı

Bolivya'da muhalefetin sokak gösterileri ve ordunun baskısıyla istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales, Senato Başkan Yardımcısı Jeanine Anez'in geçici devlet başkanı ilan edilmesine ilişkin, "Tarihin en sinsi ve kötü darbesi yapıldı.

13.11.2019 08:08 | Son Güncelleme: 13.11.2019 08:08
Evo Morales: Tarihin en sinsi ve kötü darbesi yapıldı

'da muhalefetin sokak gösterileri ve ordunun baskısıyla istifa eden Devlet Başkanı , Senato Başkan Yardımcısı Jeanine Anez'in geçici devlet başkanı ilan edilmesine ilişkin, "Tarihin en sinsi ve kötü darbesi yapıldı." ifadesini kullandı.

Kaynak: Dunya.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et