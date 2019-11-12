Evo Morales, Meksika'da

12.11.2019 22:46 | Son Güncelleme: 12.11.2019 22:46

Bolivya'da devlet karşıtı protestolar sebebiyle istifa eden Bolivya eski Devlet Başkanı Evo Morales, kendisine iltica hakkı tanıyan Meksika'ya iniş yaptı. Molares, burada gazetecilere yaptığı ilk açıklamada, Hayatta olduğum sürece siyasetin içinde kalmaya devam edeceğim. Daha güçlü bir şekilde Bolivya'ya döneceğim? ifadelerini kullandı.

Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, Pazar günkü istifasının ardından kendisine iltica hakkı veren Meksika hükümetinin sağladığı bir uçakla başkent Mexico City'e iniş yaptı. Uçaktan indikten sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Morales, 'Meksika'nın bana iltica hakkı tanıması hayatımı kurtardı. Hayatta olduğum sürece siyasetin içinde kalmaya devam edeceğim' açıklamasında bulundu.

'DAHA GÜÇLÜ DÖNECEĞİM'

Başkent Mexico City'de Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard tarafından karşılanan Morales, Meksika hükümetine teşekkür ederek, 'Meksika hükümetine bana bu hakkı tanıdığı için teşekkür ediyorum. Ülkemden ayrı kaldığım için üzgünüm ancak daha güçlü bir şekilde Bolivya'ya döneceğim' ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA