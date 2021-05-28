Evo Holding YKB Evren Yaşlak, Oyuncu Adaylarına Çok Özel Tüyolar Verdi
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Evo Holding YKB Evren Yaşlak, Oyuncu Adaylarına Çok Özel Tüyolar Verdi

Evo Holding YKB Evren Yaşlak, Oyuncu Adaylarına Çok Özel Tüyolar Verdi
Bültenler - Haberler | Güncel

FRF Global Medya'nın gerçekleştirmiş olduğu, 19-23 Mayıs tarihleri arasında, Antalya Kemer TransAtlantik otelde 19. kez organize ettiği, bir çok tanınan oyuncu ve best model of Turkey birincilerinin katıldığı etkinlikte Evren Yaşlak, genç manken ve oyuncu adaylarına sektör hakkında çok önemli deneyimlerini anlattı.

Faruk Recep Ekizler'in yönetimindeki FRF Akademi ile Evo Holding bünyesinde bulunan Evos Angels iş birliği ile yapılan organizasyonda iş, sanat ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri katılarak, Sinemaport'ta medya sponsorluğunda bulundu.

Evo Holding yönetim kurulu başkanı Evren Yaşlak, "Yaklaşık 11 yıldır bu sektörde en dipten, en yükseğe uzanan her iş kolunda bulunduk. Dijital dergi ile başlayıp, pr, reklam, marketing, tekstil ve danışmanlık gibi onlarca iş dalına açılıp, 2021 yılında da şirketler grubumuzu Evo Holding Anonim Şirketi çatısı altında devam ettirip, tüm bilgi ve deneyimlerimizi devam ettirmek istediğimizi, özellikle sinema ve dizi konusunda yüzlerce işe imza atmanın bizim için paha biçilemez bir öneminin olduğu, ve deneyimlerimizi yapımcılık kariyerimizde de devam ettirmeye karar aldığımız bir yılın içerisindeyiz. Özellikle hem best model of Turkey yarışmacıları ve kazananları hemde diğer oyuncu adayları için önlerinde uzun bir yol var. Sinema sektörü çok zorlu bir sektör, saatlerce uykusuzluk, bir saniyelik sahne için saatlerce tekrar yapmanızın gerektiği, sette çaycıdan yönetmene kadar herkesle borsa gibi değişken hisleri iyi yönetmenizin gerektiği bir işe merhaba dediğiniz bir işe girmeye hazır olun. Özellikle tüm dünyada olduğu gibi, bizim ülkemizde de ne kadar fazla magazine oynarsanız, o kadar fazla göz önünde olursunuz onu unutmamanız gerekmektedir, aksi halde sadece oyunumu yapayım, ben yoluma gideyim derseniz asla istediğiniz yer de olamazsınız." dedi.

Ayrıca Evren YAŞLAK dışında programa katılan isimler arasında, ünlü oyuncu Açelya ELMAS, bilim insanı Recep DAĞISTANLI ,yapımcı R. Faruk EKİZLER, Yönetmen Cemil USAL, yapımcı Yusuf KISIR, menajer Aydın GÜLER, oyuncu Özge Aran, Best Model Of Turkey 2020 birincisi Oğuzhan BOLAT ve Melisa İMRAK, Best Model 2019 birincisi Derya EKŞİOĞLU, Best Model 2018 Birincisi Ulaş Özgür ASLAN ve Türkan GEYİK, Homa Turkey ekibi katılırken, gecenin koordanisyonunu'da Ferdi Elis ve Yiğit Çetin gerçekleştirdi. Programda pop sanatçısı Alp GÜVENİR ve Rap Sanatçısı ASRINKAN sahne aldı. 20. kamp organizasyonunun 15-21 Haziran tarihinde olacağı belirtildi.

Kaynak: Bültenler

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