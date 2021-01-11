Evliyken trans bir bireyle birlikte oldu mu? Berk Oktay ilk kez açıkladı
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Evliyken trans bir bireyle birlikte oldu mu? Berk Oktay ilk kez açıkladı

11.01.2021 21:14 | Son Güncelleme: 11.01.2021 21:18
Evliyken trans bir bireyle birlikte oldu mu? Berk Oktay ilk kez açıkladı

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Merve Şarapçıoğlu, Berk Oktay'ın boşanmadan mutfaktaki su sebilinden salondaki gazeteliğe ve kasadaki düğün takılarına kadar her şeyi aldığını açıklamıştı.

SAATİN SERTİFİKASINI MAHKEME YOLUYLA İSTEDİ

Şarapçıoğlu, düğünlerinde ailesinin Berk Oktay'a 59 bin TL değerinde Rolex marka saat hediye ettiğini söyledi. Genç kadının iddiasına göre; Berk Oktay, bu saatin sertifikasını mahkeme yoluyla istedi.

'RÜZGAR NE KADAR SERT ESERSE ESSİN...'

Yeniköy'de görüntülenen Berk Oktay, bu iddialara cevap verdi.

Kendisine komplo kurulduğunu ifade eden Oktay, "Aklı başında olan herkes yaşananların farkında. Şu an keyifle çalıştığım işim ve mutlu giden bir ilişkim var. Hakkında söylenenlerle ilgilenmiyorum.& ; Bugüne kadar tarafıma açılan bütün davaları kazandım. Adalet yine gereken cevabı verecektir. Rüzgar ne kadar sert eserse essin, kaya gibiysen sadece tozunu alır" diyerek kendisini savundu.

EVLİYKEN TRANS BİR BİREYLE BİRLİKTE OLDU MU?

Berk Oktay, Merve Şarapçıoğlu ile evliyken trans bir bireyle birlikte olduğu yönündeki iddialara da cevap verdi. Oktay, "Bu habere de gülüp geçiyorum. Saçma sapan bir iddia! Bunları sormak bile yersiz. Bu iddiayı dile getiren kişi yargı önünde cezasını aldı. Bunlara çanak tutmamak lazım." açıklamasında bulundu.

NE OLMUŞTU? Merve Şarapçıoğlu, Berk Oktay'ın uygunsuz görüntülerini yayınladığı gerekçesiyle 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: Snob Magazin

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