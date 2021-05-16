Evliya Cami etrafı tarihi dokuya uygun olarak yapılacak
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Evliya Cami etrafı tarihi dokuya uygun olarak yapılacak

Evliya Cami etrafı tarihi dokuya uygun olarak yapılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kars Evliya Cami'nin istinat duvarları yıkıldı.

Kars Evliya Cami'nin istinat duvarları yıkıldı. Yıkılan duvarların yerine yenisi tarihi dokuya uygun olarak yapılacak.

Kars Vadisi Proje kapsamında Evliya Cami'nin istinat duvarları yıkıldı. İl Özel İdaresi ve Belediye Başkanlığı'na ait iş makineleri yıkılan duvarlar bölgeden kamyonlar vasıtasıyla taşınarak temizleniyor.

Her yıl yüzlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Ebul Hasan Harakani türbesinin de bulunduğu Evliya Camisi'nin olduğu bölge tarihi dokuya uygun olarak yeniden düzenleniyor.

Vali/Belediye Başkan vekili Türker Öksüz'ün yakından takip ettiği çalışmaların 2021 yılı sonuna kadar tamamlanarak vatandaşların hizmetine açılması hedefleniyor.

Evliya Cami etrafında yıkım çalışmalarıyla birlikte düzenleme çalışmaları da yapılıyor. Bir taraftan çevre düzenlemesi yapılan bölgede diğer taraftan da tarihi dokuya uygun olarak tasarım yapılıyor. - KARS

Evliya Cami etrafı tarihi dokuya uygun olarak yapılacak
Evliya Cami etrafı tarihi dokuya uygun olarak yapılacak
Evliya Cami etrafı tarihi dokuya uygun olarak yapılacak
Evliya Cami etrafı tarihi dokuya uygun olarak yapılacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Evliya Cami etrafı tarihi dokuya uygun olarak yapılacak - Haberler
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