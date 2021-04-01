Evliliklerinin 43'üncü yılını köyde yaptıkları 'kar odasında' kutladılar

Evliliklerinin 43'üncü yılını köyde yaptıkları 'kar odasında' kutladılarSİVAS'ın İmranlı ilçesinde İsmail (63)- Songül Yurtseven (59) çifti, evliliklerinin 43'üncü yıl dönümünü kardan yaptıkları oda içerisinde kutladı.

Evliliklerinin 43'üncü yılını köyde yaptıkları 'kar odasında' kutladılar

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde İsmail (63)- Songül Yurtseven (59) çifti, evliliklerinin 43'üncü yıl dönümünü kardan yaptıkları oda içerisinde kutladı.

İstanbul'da yaşayan 4 çocuklu İsmail-Songül Yurtseven, bu yılı pandemi döneminde geldikleri İmranlı ilçesine 31 kilometre uzaklıkta olan Kızıldağ yakınlarındaki, Kasaplar köyünde geçirdi. 1978 yılında dünyaevine giren ve 43 yıldır birbirlerine olan sevgileri hiç bitmeyen çift, köydeki evlilik yıl dönümlerini farklı şekilde kutladı. İsmail Yurtseven, dağın zirvesine yakın olduğu için kar yağışının bol miktarda düştüğü köydeki evinin önüne kardan oda yaptı. İçerisine ise kablo ile elektrik çekerek ampul ile aydınlattı. 'Kar odası' adını verdiği mekanın dışına 1978 ve 2021 yazan İsmail Yurtseven, eşiyle birlikte giydiği aynı renk ve kardan adam desenli kazakla, kahve içerek evlilik yıl dönümlerini kutladı.

'KIŞ ŞARTLARI ZOR AMA MUTLUYUZ'

Bu yılı köyde geçirdiklerini ve yoğun kar birikintisi nedeniyle akıllarına böyle bir fikir geldiğini belirten İsmail Yurtseven "Rakımı 2190 olan Kızıldağ'ın Kasaplar köyünde bu kışımızı geçirdik. Bu sefer evlilik yıl dönümümüzü burada kutlamak istedik. Bu kar odasını da evlilik yıl dönümümüz için hazırladım. Burada kutlama yaptık. Burada günümüz çok güzel geçiyor. Komşularımızla da iyi vakit geçiriyoruz. Köyümüzün kış şartları zor ama mutluyuz" dedi.

Songül Yurtseven ise, "Bu kışı burada geçirdik. Çocuklarımız yanımızda değil. Sadece çocuklarımızı özlüyoruz. Ama her şeye rağmen mutluyuz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı