Evliliklerinin 43'üncü yılını köyde yaptıkları 'kar odasında' kutladılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Evliliklerinin 43'üncü yılını köyde yaptıkları 'kar odasında' kutladılar

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Evliliklerinin 43'üncü yılını köyde yaptıkları 'kar odasında' kutladılarSİVAS'ın İmranlı ilçesinde İsmail (63)- Songül Yurtseven (59) çifti, evliliklerinin 43'üncü yıl dönümünü kardan yaptıkları oda içerisinde kutladı.

1 Nisan şakası gibi! İzmir ve Manisa nisan ayında beyaza büründü
1 Nisan şakası gibi! İzmir ve Manisa nisan ayında beyaza büründü

Evliliklerinin 43'üncü yılını köyde yaptıkları 'kar odasında' kutladılar

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde İsmail (63)- Songül Yurtseven (59) çifti, evliliklerinin 43'üncü yıl dönümünü kardan yaptıkları oda içerisinde kutladı.

İstanbul'da yaşayan 4 çocuklu İsmail-Songül Yurtseven, bu yılı pandemi döneminde geldikleri İmranlı ilçesine 31 kilometre uzaklıkta olan Kızıldağ yakınlarındaki, Kasaplar köyünde geçirdi. 1978 yılında dünyaevine giren ve 43 yıldır birbirlerine olan sevgileri hiç bitmeyen çift, köydeki evlilik yıl dönümlerini farklı şekilde kutladı. İsmail Yurtseven, dağın zirvesine yakın olduğu için kar yağışının bol miktarda düştüğü köydeki evinin önüne kardan oda yaptı. İçerisine ise kablo ile elektrik çekerek ampul ile aydınlattı. 'Kar odası' adını verdiği mekanın dışına 1978 ve 2021 yazan İsmail Yurtseven, eşiyle birlikte giydiği aynı renk ve kardan adam desenli kazakla, kahve içerek evlilik yıl dönümlerini kutladı.

'KIŞ ŞARTLARI ZOR AMA MUTLUYUZ'

Bu yılı köyde geçirdiklerini ve yoğun kar birikintisi nedeniyle akıllarına böyle bir fikir geldiğini belirten İsmail Yurtseven "Rakımı 2190 olan Kızıldağ'ın Kasaplar köyünde bu kışımızı geçirdik. Bu sefer evlilik yıl dönümümüzü burada kutlamak istedik. Bu kar odasını da evlilik yıl dönümümüz için hazırladım. Burada kutlama yaptık. Burada günümüz çok güzel geçiyor. Komşularımızla da iyi vakit geçiriyoruz. Köyümüzün kış şartları zor ama mutluyuz" dedi.

Songül Yurtseven ise, "Bu kışı burada geçirdik. Çocuklarımız yanımızda değil. Sadece çocuklarımızı özlüyoruz. Ama her şeye rağmen mutluyuz" diye konuştu.

Evliliklerinin 43'üncü yılını köyde yaptıkları 'kar odasında' kutladılar
Evliliklerinin 43'üncü yılını köyde yaptıkları 'kar odasında' kutladılar
Evliliklerinin 43'üncü yılını köyde yaptıkları 'kar odasında' kutladılar
Evliliklerinin 43'üncü yılını köyde yaptıkları 'kar odasında' kutladılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mahir Ünal Ali İhsan Su Mustafa Şentop Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Demet Akalın Birkan Sokullu
Spor Erol Bulut Caner Erkin İsmail Kartal Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Evliliklerinin 43'üncü yılını köyde yaptıkları 'kar odasında' kutladılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 15:27:46. #1.16#
title