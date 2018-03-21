Evliliklerinde 50 Yılını Dolduran Çiftler Bir Araya Geldi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, devleti oluşturan kurumların başında ailenin geldiğini ve bunun korunması gerektiğini vurgulayarak, "Dünyada geriye doğru giden bir Batı kültürü, ilerleyen bir Anadolu kültürü var. Bizi burada büyütecek olan Batı'nın kaybettiği genç nesildir." dedi.

Dağ, Bayraklı Kaymakamlığı tarafından "Yaşlılar Haftası" kapsamında Bornova Öğretmenevinde gerçekleştirilen "50 Altın Yıl Projesi" çerçevesinde en az 50 yıldır bir yastığa baş koyan çiftlerle bir araya geldi. Etkinliğin yapıldığı salonda masaları tek tek dolaşan Dağ, katılımcılarla sohbet ederek onlarla yakından ilgilendi.

Konuşmasında aile kurumunun önemine vurgu yapan Dağ, 50 yılı aşkın bir süredir aile kavramını sürdürerek millete faydalı nesiller yetiştirdikleri için teşekkür etti.

Bu coğrafyada yaşayan herkesin aile ve akraba bilincini devam ettirmesi gerektiğini ifade eden Dağ, aktaran "Evlilikte 50 yılını geçirmiş olan Bayraklı'daki hemşehrilerimizle bir aradayız. 50 yıl önemli bir süre ve süre zarfında evliliği devam ettirmek karşılıklı özveriyle, dayanışmayla, ilk evlilik cüzdanını verirken hep dediğimiz iyi günlerde birlikte mutlu olun mutluluğu çoğaltın olumsuz zor günlerde de kucaklaşın ve zorluğu azaltın." dedi.

Dağ, kendisinin de 12 yıldır evli olduğunu evliliğininde 50 - 60 yılları görebilmek için dua ettiğini söyledi.

Çok basit şeyler nedeniyle zaman zaman ailenin dağıldığını gördüklerini ve bu durumun kendilerini çok üzdüğünü aktaran Dağ, basit meselelerin büyütülmemesini ailelerin dağılmamasını istedi.

"Batı aileyi kaybetti"

Toplumun en temel taşının aile olduğuna dikkati çeken Dağ, şöyle konuştu:

"Aileyi bundan sonra daha da geliştirecek politikaları hayata geçirme noktasında uğraşımızı sürdüreceğiz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını bu sebeple oluşturduk. Dünyada geriye doğru giden bir batı kültürü ilerleyen bir Anadolu kültürü var. Bizi burada büyütecek olan batının kaybettiği genç nesildir. Batı aileyi kaybetti. Aslında başka ülkelere bunu yapmak isterken kendi içerisinde bu aile kültürünü kaybetti. Ebeveynler çocuklar birbirleriyle selamlaşmaz, çocuklar 18 yaşına gelince evi terk eder duruma geldi."

Sözü Afrin'deki zafere getiren Dağ, "Bu milletin evlaltalarının yüzyıllar boyunca kendisine karşı oyun, pusu kuranlara bu cevabı en iyi şekilde verdik. Orada savaşan mücadele eden askerlerimizin hepsinin aile içerisinde ilk eğitimlerini alarak vatan, bayrak, ezan, devlet konusunda ne kadar hassas bir noktaya geldiklerinin göstergesi olarak görüyorum. Rabbim size sağlıklı uzun ömürler nasip etsin." ifadelerini kullandı.

Bayraklı Kaymakamı Adem Arslan ise evliliğin hayatın yükünü ve mutluluğunun paylaşıldığı bir birliktelik olduğunu kaydederek, "Aile toplumun özüdür. Onu tahribe yönelen her şey toplumun tahribine yönelmiş demektir. Bir aileye ait olmak, paylaşmak, kendimizi güvende hissetmek, gelişmek ve tamamlanmak için gereklidir. Ayrıca sağlıklı ve gelişmiş bir toplum olabilmenin de gereğidir." dedi.

"61 sene geçirdik gelecek neslimiz daha uzun evlilik geçirsin"

Katılımcılar adına konuşan Saniye Tosun da kendilerini düşünerek bu organizasyonu gerçekleştirdiklerinden dolayı Bayraklı Kaymakamı Arslan'a ve çalışanlara teşekkür etti.

Evliliğin kutsal bir birliktelik olduğuna vurgu yapan Tosun, "Evlilik kutsal bir hayattır bunu yaşatmak iki gencin elindedir. Güven, sadakat, sevgi ve hoş görü bu görevlerin bilinmesi gerekir. Ailemizde erkeğin önde olmasını isteriz fakat bu görevi kadın götürüyorsa buna da saygı duymak gerekir. Ailenin ayakta kalması saygı ister. Biz 61 seneye geldik gelecek neslimizin bundan daha uzun süre evliliklerini götürmesini istiyorum." diye konuştu.

Etkinlik sonunda katılımcılara kahve takımı ve Türk kahvesi hediye edildi.