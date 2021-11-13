EVLİLİK YOLUNDA 'Bİ HAREKETİNE BAKAR HAYAT' UYGULAMASI - Haberler
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EVLİLİK YOLUNDA 'Bİ HAREKETİNE BAKAR HAYAT' UYGULAMASI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından başlatılan 'Bi Hareketine Bakar Hayat' kampanyası kapsamında İlçe Kaymakamı Uğur Kolsuz, trafik denetimi yaptı.

MENDERES, İZMİR (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından başlatılan 'Bi Hareketine Bakar Hayat' kampanyası kapsamında İlçe Kaymakamı Uğur Kolsuz, trafik denetimi yaptı. Denetimde durdurulan gelin arabasında gelin ile damadın emniyet kemeri takmadığını fark eden ekipler, damada kampanyanın sloganını söyletti.

Kulmuca'da Adnan Menderes Bulvarı D400 Karayolu üzerindeki uygulamada jandarma ve polis 'Bi Hareketine Bakar Hayat' kampanyası kapsamında uygulama yaptı. Uygulamada, sürücülere ve beraberindeki yolcuların emniyet kemeri kontrol edildi. Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz'un da katıldığı uygulamada emniyet kemeri kullanımının önemi anlatıldı. Denetimlerde gelin arabasını durduran ekipler, gelin ile damadın emniyet kemerinin takılı olmadığını fark etti. Emniyet kemerinin sürücü koltuğunun arkasından tokaya takıldığını gören ekipler, damada 'Bi Hareketine Bakar Hayat' sloganının söyletti. Ekipler, gelin ve damadın emniyet kemeri takmasının ardından yolculuğa izin verdi.

EVLİLİK YOLUNDA 'Bİ HAREKETİNE BAKAR HAYAT' UYGULAMASI

EVLİLİK YOLUNDA 'Bİ HAREKETİNE BAKAR HAYAT' UYGULAMASI

EVLİLİK YOLUNDA 'Bİ HAREKETİNE BAKAR HAYAT' UYGULAMASI

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