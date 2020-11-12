Evlilik yıl dönümü mazeret izni emniyet personelinin yüzünü güldürdü
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Evlilik yıl dönümü mazeret izni emniyet personelinin yüzünü güldürdü

12.11.2020 10:15 | Son Güncelleme: 12.11.2020 10:40
Evlilik yıl dönümü mazeret izni emniyet personelinin yüzünü güldürdü

Mesai gözetmeksizin çalışan, zaman zaman da evlerinden ve eşlerinden uzakta vazife yürüten emniyet personelinin yüzünü evlilik yıl dönümü mezaret izni güldürdü.

Mesai gözetmeksizin çalışan, zaman zaman da evlerinden ve eşlerinden uzakta vazife yürüten emniyet personelinin yüzünü evlilik yıl dönümü mezaret izni güldürdü.
Emniyet Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla 21 Şubat'tan itibaren evlilik yıl dönümlerinde bir gün mazeret izni kullandırılması personele moral kazandırdı.
Genelgenin yayımlandığı tarihten bugüne kadar Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında görevli 39 bin 124 personel, evlilik yıl dönümünde eşlerinin yanında olma imkanı buldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

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