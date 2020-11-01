Evlilik vaadiyle vatandaşları dolandıran 2 kişi yakalandı
01.11.2020 09:49 | Son Güncelleme: 01.11.2020 09:58
Evlilik vaadiyle vatandaşları dolandıran 2 kişi yakalandı Gaziantep'te evlilik vaadi ile vatandaşları dolandıran 2 şüpheli yakalandı.
Evlilik vaadiyle vatandaşları dolandıran 2 kişi yakalandı
GAZİANTEP - Gaziantep'te evlilik vaadi ile vatandaşları dolandıran 2 şüpheli yakalandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesinde evlilik vaadi ile dolandırıcılık yapan 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET DEMİR