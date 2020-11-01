Evlilik vaadiyle vatandaşları dolandıran 2 kişi yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Evlilik vaadiyle vatandaşları dolandıran 2 kişi yakalandı

01.11.2020 09:49 | Son Güncelleme: 01.11.2020 09:58

Evlilik vaadiyle vatandaşları dolandıran 2 kişi yakalandı Gaziantep'te evlilik vaadi ile vatandaşları dolandıran 2 şüpheli yakalandı.

Evlilik vaadiyle vatandaşları dolandıran 2 kişi yakalandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te evlilik vaadi ile vatandaşları dolandıran 2 şüpheli yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesinde evlilik vaadi ile dolandırıcılık yapan 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Evlilik vaadiyle vatandaşları dolandıran 2 kişi yakalandı
Evlilik vaadiyle vatandaşları dolandıran 2 kişi yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET DEMİR

İlgili Haberler

Evlilik vaadiyle dolandırılan yaşlı adamın tüm birikimi bir çırpıda gitti
Evlilik vaadiyle dolandırılan yaşlı adamın tüm birikimi bir çırpıda gitti
Kendilerini savcı olarak tanıtıp köylüleri dolandıran 3 şüpheli yakalandı
Kendilerini savcı olarak tanıtıp köylüleri dolandıran 3 şüpheli yakalandı
Adana'da sit alanında kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı
Adana'da sit alanında kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Donald Trump Osman Durmuş Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli
Magazin Hadise Şevket Çoruh Demet Özdemir Burak Özçivit
Spor Can Bartu Tamer Tuna Okan Buruk Gökhan Töre Mustafa Cengiz
Daha Fazla Afad İzmir Deprem Bayraklı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Evlilik vaadiyle vatandaşları dolandıran 2 kişi yakalandı - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.11.2020 09:58:10. #1.14#
title