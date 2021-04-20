EVLİLİK VAADİYLE KANDIRAN ÇETENİN ELEBAŞLARI YAKALANDI
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EVLİLİK VAADİYLE KANDIRAN ÇETENİN ELEBAŞLARI YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DENİZLİ'de 2 kişiyi evlilik vaadiyle dolandırdığı öne sürülen zanlılara yönelik 4 kişinin tutuklandığı operasyonun devamında, şebekenin elebaşı oldukları belirtilen 2 kişi daha yakalanarak gözaltına alındı.

DENİZLİ'de 2 kişiyi evlilik vaadiyle dolandırdığı öne sürülen zanlılara yönelik 4 kişinin tutuklandığı operasyonun devamında, şebekenin elebaşı oldukları belirtilen 2 kişi daha yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen bu zanlıların da tutuklanmasıyla, tutuklu sayısı 6'ya yükseldi.

Beyağaç ilçesinde yaşayan V.Ş. ve Kale ilçesinde yaşayan H.Y.'yi evlenme vaadiyle kandırıp toplam 30 bin lira para ve bir miktar ziynet eşyasını alıp kaçan, aralarında kadınların da bulunduğu dolandırıcılık çetesine yönelik jandarma ekipleri harekete geçti. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), yaptığı 3 aylık araştırmanın ardından şüphelilerin kimliklerini ve bulundukları yeri tespit etti. Şüphelilerin adreslerinin belirlenmesini ardından geçen cuma günü Denizli, Muğla ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda kadın şüpheliler M.Y. (42), H.Ç. (44), Ö.K. (23) ile erkek şüpheliler Ö.Ç. (45), H.Y. (65) yakalanarak gözaltına alındı. M.Y., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 4 şüpheli ise sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Operasyonu derinleştiren ekipler, bu sabah Denizli ve Muğla'da düzenledikleri operasyonlarla şebeke lideri olduğu öne sürülen H.H. (43) ve A.F.'yi (42) yakalayarak gözaltına alındı. Çetenin faaliyetlerini organize ettikleri belirlenen H.H. ve A.F. da sevk edildiği adliyede tutuklandı. Dolandırıcılık üyelerinin ifadelerinde, kandırdıkları kişinin evine gittiklerinde, bir kadını evde bıraktıkları, evliliğe aracılık ettikleri için bir miktar para alıp evden ayrıldıkları belirtildi. Daha sonra evde kalan kadının bir bahane üretip evlenme vaadiyle kandırılan kişiyi evden gönderdiği, para ve altınları alıp kaçtığını söyledikleri belirtildi.

EVLİLİK VAADİYLE KANDIRAN ÇETENİN ELEBAŞLARI YAKALANDI
EVLİLİK VAADİYLE KANDIRAN ÇETENİN ELEBAŞLARI YAKALANDI
EVLİLİK VAADİYLE KANDIRAN ÇETENİN ELEBAŞLARI YAKALANDI
EVLİLİK VAADİYLE KANDIRAN ÇETENİN ELEBAŞLARI YAKALANDI
EVLİLİK VAADİYLE KANDIRAN ÇETENİN ELEBAŞLARI YAKALANDI
EVLİLİK VAADİYLE KANDIRAN ÇETENİN ELEBAŞLARI YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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