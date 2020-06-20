Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan çete çökertildi
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Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan çete çökertildi

Kütahya'nın Simav ilçesinde telefonla irtibat kurdukları vatandaştan evlilik vaadiyle 7 bin 500 TL alan 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan çete çökertildi
20.06.2020 22:52 | Son Güncelleme: 20.06.2020 23:58

Kütahya'nın Simav ilçesinde telefonla irtibat kurdukları vatandaştan evlilik vaadiyle 7 bin 500 TL alan 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, H.S isimli şahıs, telefonla irtibat kurduğu E.B isimli şahısla kendisini belirledikleri bir kişi ile evlendireceği konusunda anlaştı. Simav'a gelen E.B, 7 bin 500 TL para verdiği K.B ile Azeri uyruklu S.N isimli şahısları bir daha göremedi. Dolandırıldığını anlayan şahıs, polise başvurdu. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu Gölmarmara ilçesinde oldukları tespit edilen E.B, K.B, ve S.N yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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