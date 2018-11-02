Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan çete kamerada

Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan 10 kişilik çete çökertildi

Bir ay içerisinde 6 farklı kişiyi aynı yöntemle toplamda 150 bin TL dolandıran 10 kişilik çeteden 4'ü tutuklandı GAZİANTEP - Gaziantep'te son bir ayda 6 farklı kişiyi evlilik vaadiyle toplamda 150 bin TL dolandıran 10 kişilik çete yapılan polis operasyonu ile çökertildi. Gözaltına alınan 10 kişiden 4'ü tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ismi açıklanmayan bir şahsın evlilik vaadiyle dolandırıldığı yönündeki ihbarı üzerine harekete geçti. Şahsın şüphelilerle birlikte alış veriş yaptıkları kuyumcu ve dükkanlarındaki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kimliğini belirlediği şüphelilerin peşine düştü. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, son bir ay içerisinde aynı yöntemle 6 farklı kişinin yaklaşık 150 bin TL dolandırıldığını belirledi. Ekipler yaptığı operasyon ile 10 kişilik çeteyi çökertti. Gözaltına alınan E.B, M.Ş, G.B, P.Y, H.Ç, A.Ç., M.A. Y.K. S.K ve M.D. sorgu ve işlemlerinin ardından adli makamlara çıkartıldı. Gözaltına alınan şahıslardan 4'ü tutuklanarak, cezaevine gönderilirken diğer 6 kişi ise serbest bırakıldı.

Kullandıkları yöntem

Çetenin hedeflerini ise genellikle il dışından seçtikleri öğrenilirken, izlenen yöntemde ise önce damat adaylarının evlenme vaadiyle Gaziantep'e çağrıldığı belirledi. Evleneceği kız ve ailesi ile görüştürülen adaylardan bu esnada ise süt parası ve başlık parası gibi gerekçelerle yüklü miktarda para alındığı tespit edildi. Evleneceği kıza kuyumcudan ziynet eşyası da aldıran çete üyelerinin merasim yaptırmak istemediklerini söyledikleri mağdurlarla bir süre sonra ise iletişimi kopararak, ortadan kayboldukları ortaya çıktı.