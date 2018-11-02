Evlilik Vaadiyle Dolandırıcılık Yapan Çete Çökertildi

Gaziantep'te evlilik vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları belirlenen ve operasyonla gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, evlilik vaadiyle dolandıran çeteyi çökertmek için çalışma başlattı.

Mağdurların ifadesine başvuran ekipler, çete üyelerinin sözde evlenecek olan kızı, evlendirilecek erkeğin ailesine gösterdikten sonra süt ve başlık parası altında yüklü miktarda para ve takıları aldıktan sonra ortadan kaybolduklarını belirledi.

Mağdurların alışveriş yaptığı bölgedeki güvenlik kameralarından şüphelilerin kimliğini belirleyen ekipler, farklı adreslere düzenledikleri operasyonda 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerin aynı yöntemle son bir ay içinde 6 kişiyi 150 bin lira dolandırdığı ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı cumhuriyet savcılığınca serbest bırakılırken, 4'ü tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Zanlılar "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla tutuklandı.