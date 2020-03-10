Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan 3 şüpheli tutuklandı
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Gaziantep, Aksaray, Güncel

Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan 3 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te evlenme vaadiyle dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

10.03.2020 18:15 | Son Güncelleme: 10.03.2020 18:16
Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan 3 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te evlenme vaadiyle dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Aksaray'dan Gaziantep'e gelen ve bir kişiyle sahte nişan merasimi düzenleyerek dolandırıcılık yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Nişan merasiminde çekilen görüntüden kimlikleri tespit edilen 6 zanlı yakalandı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan 3 şüpheli tutuklandı

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan 3 şüpheli tutuklandı

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