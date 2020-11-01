Evlilik vaadiyle dolandıran gelin adayı ve suç ortağı kadın tutuklandı
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Evlilik vaadiyle dolandıran gelin adayı ve suç ortağı kadın tutuklandı

01.11.2020 11:19 | Son Güncelleme: 01.11.2020 11:23
Evlilik vaadiyle dolandıran gelin adayı ve suç ortağı kadın tutuklandı

GAZİANTEP'te, evlenme vaadiyle nişan yaptırdığı genç ile ailesini dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan gelin adayı ve suç ortağı kadın, tutuklandı.

GAZİANTEP'te, evlenme vaadiyle nişan yaptırdığı genç ile ailesini dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan gelin adayı ve suç ortağı kadın, tutuklandı.

Gaziantep'te, polise başvuran bir genç, evlilik planı yaptığı bir kadına nişan yaptığını ancak gelin adayının takılan takıları alıp, suç ortağı bir kadın ile kaçtığını bildirdi. Adı açıklanmayan genç ve ailesinin şikayeti üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, nişan töreni ile nişan öncesi altın alışverişinin yapıldığı kuyumcuya ait güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Kimlikleri saptanan gelin adayı ve suç ortağı, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin altınları satarken görüntüleri de elde edildi.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 kadın, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Evlilik vaadiyle dolandıran gelin adayı ve suç ortağı kadın tutuklandı
Evlilik vaadiyle dolandıran gelin adayı ve suç ortağı kadın tutuklandı
Evlilik vaadiyle dolandıran gelin adayı ve suç ortağı kadın tutuklandı
Evlilik vaadiyle dolandıran gelin adayı ve suç ortağı kadın tutuklandı
Evlilik vaadiyle dolandıran gelin adayı ve suç ortağı kadın tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ

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