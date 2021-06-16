Evlilik vaadinde bulunduğu kadının 135 bin lira parasını dolandırmış
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Evlilik vaadinde bulunduğu kadının 135 bin lira parasını dolandırmış

Evlilik vaadinde bulunduğu kadının 135 bin lira parasını dolandırmış
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'de evlilik vaadiyle bir kadını 135 bin lira dolandırdığı iddia edilen 1 kişi, polisin çalışması sonucunda yakalandı.

Mersin'de evlilik vaadiyle bir kadını 135 bin lira dolandırdığı iddia edilen 1 kişi, polisin çalışması sonucunda yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayişe Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık (Yandol) Büro Amirliğine müracaat eden müşteki Z.A.(51) isimli kadın, 2021 yılının Ocak ayında tanıştığı T.K. (37) isimli şahsın kendisi ile evlenmek istediğini, ayrıca parasını kazançlı şekilde değerlendirebileceğini söylemesi üzerine bankada bulunan emekli ikramiyesinden 90 bin lirayı şüphelinin hesabına aktardığını, ayrıca bankadan 35 bin lira kredi çekip, yine aynı hesaba yolladığını, kendisinde bulunan ve değeri 7 bin 800 lira olan cep telefonu, çeyrek altın ve ikinci el laptop bilgisayarı da şahsa verdiğini söyledi. İlerleyen süreçte şüphelinin evli ve çocuğu olduğunu öğrendiğini belirten müşteki, 135 bin lira dolandırildığını iddia ederek, şahıstan şikayetçi oldu.

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, şüpheliyi belirlenen adreste gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı. - MERSİN

Evlilik vaadinde bulunduğu kadının 135 bin lira parasını dolandırmış

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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