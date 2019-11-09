Evlilik vaadi ile dolandırıcılık yapan 2 şahıs yakalandı
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü görevlilerince evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan 2 şüpheli yakalandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü görevlilerince evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan 2 şüpheli yakalandı.
İstanbul, Kayseri, Mersin ve Gaziantep'te farklı tarihlerde gerçekleşen 4 faili meçhul evlilik vaadiyle dolandırıcılık olayının şüphelisi, benzer suçlardan kaydı bulunan 2 şahıs Gaziantep polisi tarafından yakalandı.
Yakalanan şahıslar çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - GAZİANTEP