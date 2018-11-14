Evlilik Teklifini Kaza Şakasıyla Yapan Motosiklet Tutkunu, Kazada Hayatını Kaybetti

2 ay önce kaza şakasıyla sevgilisine evlenme teklif eden kişiden kötü haber geldi. Evlilik teklifi ederken sevgilisini kaza şakasıyla kandıran Pena, motosiklet kazası geçirerek hayatını kaybetti.

Miguel Angel Pena, evlilik teklifi sırasında ağır yaralanmış gibi davranıp başında ağlayan sevgilisini cebinden çıkardığı yüzükle şoka uğratmıştı. Bu kez gerçek bir kazaya kurban giden Pena, geçirdiği kaza sonrası hayatını kaybetti.

SIRADIŞI BİR EVLİLİK TEKLİFİNDE BULUNMUŞTU

Birkaç ay önce sevgilisine evlilik teklif ederken kaza oyunu oynayan motosikletli, gerçekten motosiklet kazasında öldü. Dominik Cumhuriyeti'nde motosiklet tutkunu Miguel Angel Pena (39), 2 ay önce sevgilisi Mayra Vargas'a yaptığı sıradışı evlilik teklifiyle dünya çapında haber olmuştu.

Pena, motosiklet kazasında ağır yaralanmış gibi davranıp başında ağlayan sevgilisini cebinden çıkardığı yüzükle şoka uğratmıştı. Sevgilisi, bu şakasına çok kızsa da teklifi kabul etmişti.

MOTOSİKLET KAZASINDA ÖLDÜ

Çift, son birkaç aydır düğün hazırlığı yapıyordu. Önceki gün Las Terrenas'ta bir grup motosikletliyle birlikte sürat turuna çıkan Pena, keskin bir virajda motosikletin kontrolünü kaybetti.

Hastaneye kaldırılan Pena kurtarılamadı. Acı haberi alan nişanlısı kendisin yine şaka yapıldığını sandı. Ancak bu kez gerçekti.