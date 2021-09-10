EVLİLİK TEKLİFİ SONRASI DÖNÜŞ YOLUNDA KAZADA ÖLEN ANTRENÖR BUSE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

KAPADOKYA'da erkek arkadaşı Hakkı Altınbilek'in (26) evlilik teklifi sonrası memleketi Manisa'ya dönerken trafik kazası geçiren yüzme antrenörü Buse Görer'in (24) ölümü üzüntü yarattı. Gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlanan Görer'in cenaze töreninde babası İsmet Görer ve annesi Serap Akdağ sinir krizi geçirdi, sevenleri gözyaşlarını tutamadı.

Kaza, geçen çarşamba günü, Nevşehir- Aksaray çevreyolu Ağıllı köyü yol kavşağında meydana geldi. Nevşehir'den Aksaray yönüne giden Yunusemre Belediyespor Basketbol takımında antrenör Hakkı Altınbilek'in kullandığı 45 AAY 235 plakalı otomobil, orta refüjde yoldan savrulup takla attı. Kazada sürücü Altınbilek ile araçta bulunan Kula Spor Kompleksi'nde fahri cankurtaran ve yüzme antrenörü Buse Görer yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Görer, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü Altınbilek'in tedavisinin sürdüğü belirtildi. Hakkı Altınbilek'in, Buse Görer'e Nevşehir Kapadokya'da evlilik teklifi ettiği, memleketleri Manisa'ya döndükleri öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'YÜZME BİLMEYEN KALMASIN' PROJESİNDEYDİ

Kazada ölen Görer'in, 2019-2020 eğitim öğretim yılında, Kula'ya bağlı kırsal Encekler Mahallesi'ndeki ilkokulda beden eğitimi öğretmenliği yaptığı belirtildi. Bu eğitim yılında ilkokuldaki görevini tamamlayan Görer'in, Gençlik ve Spor Kula İlçe Müdürlüğü bünyesinde göreve başladığı ifade edildi. Görer'in, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'yüzme bilmeyen kalmasın' projesi kapsamında, Kula Spor Kompleksi'nde fahri cankurtaran ve yüzme antrenörü olarak çalıştığı öğrenildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Kazada ölen Görer için memleketi Manisa'da bugün cenaze töreni düzenlendi. Şehzadeler ilçesindeki Hatuniye Camii'nde Cuma namazına müteakip kılınan namazda, yakınları ve sevenleri gözyaşlarını tutamadı. Baba İsmet Görer ile anne Serap Akdağ ile ikizi Beste Görer, sinir krizi geçirdi. Anne ve babasının boşanmasından dolayı Görer'i büyüten halası Ömür Mutlu'nun çığlıkları ise törende yürekleri dağladı. Kılınan namazın ardından cenaze Kırtık Asri Mezarlığı'na defnedildi. Ayrı olan baba İsmet Görer ile anne Serap Akdağ, kızı Buse Görer'e son görevini yapmak üzere cenaze aracının önünde yan yana oturdu.